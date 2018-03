‘Zama’ e ‘Jogador nº1’ estão entre as estreias da semana nos cinemas

Árvores Vermelhas

(Red Trees, Reino Unido-Brasil-Estados Unidos/2017, 87 min.) – Documentário. Dir. Marina Willer. Com Tim Pigott-Smith. A diretora Marina Willer investiga a história de sua família, uma das únicas de origem judaica a escapar do nazismo na República Checa. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Deixe a Luz do Sol Entrar

(Un Beau Soleil Intérieur, França-Bélgica/2017, 95 min.) – Comédia. Dir.Claire Denis. Com Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine. Artista parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que, a todo custo, tenta encontrar um novo amor. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Dobra no Tempo

(A Wrinkle In Time, Estados Unidos/2018, 110 min.) – Fantasia. Dir. Ava DuVernay. Com Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon. Os irmãos Meg e Charles querem reencontrar o pai, desaparecido após trabalhar para o governo num misterioso projeto. Para isso, precisam de ajuda. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Górgona

(Brasil/2016, 77 min.) – Documentário. Dir. Pedro Jezler, Fábio Furtado. Com Maria Alice Vergueiro, Pascoal Da Conceição, Danilo Grangheia. Já idosa e com uma extensa carreira, a atriz Maria Alice Vergueiro está endividada pela montagem de seu último espetáculo, vivendo entre a aclamação da crítica e a indiferença do mercado. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Jogador nº1

(Ready Player One, Estados Unidos/2018, 140 min.) – Ficção Científica. Dir. Steven Spielberg. Com Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn. Em 2044, Wade Watts prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. No entanto, quando o programador do software morre, os jogadores precisam voltar à vida cotidiana. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Madame

(França/2017, 90 min.) – Comédia dramática. Dir. Amanda Sthers. Com Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma. Recém-chegados a Paris, Anne e Bob decidem dar um jantar para 12 pessoas. Quando uma pessoa inesperada transforma o número em 13, a supersticiosa Anne faz da empregada Maria uma convidada especial. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Nada a Perder – Contra Tudo. Por Todos

(Brasil/2017, 130 min.) – Biografia. Dir. Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da TV Record. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Stromboli

(Stromboli, Terra di Dio, Itália/1950, 107 min.) – Drama. Dir. Roberto Rossellini. Com Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana. Após a 2ª Guerra Mundial, na Itália, uma lituana se casa com um pescador para fugir do campo de concentração. Mas a realidade em Stromboli é mais dura do que ela pensava. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Zama

(Argentina-Espanha-França-EUA-Holanda-Brasil-Portugal-México/2017, 115 min.) – Drama. Dir. Lucrecia Martel. Com Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Rafael Spregelburd. No fim do século 18, Don Diego de Zama é um oficial da coroa espanhola que decide partir para Buenos Aires. Para isso, junta-se a um grupo de soldados à caça de um perigoso bandido. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

