Filha de Pepeu e Baby, Zabelê lança primeiro álbum solo

Desde 2009, quando o grupo SNZ foi desativado, a cantora Zabelê articulava seu primeiro trabalho solo. O resultado veio à tona este ano, com um álbum que leva apenas o nome da filha de Pepeu Gomes e Baby do Brasil. Ela apresenta seu repertório em show pela primeira vez na cidade, ao lado da banda Exército de Bebês.

Produzido por Domenico Lancelotti, com quem ela estudou na infância, o CD tem dez canções inéditas, escritas por nomes da atual geração musical carioca. Entre sopros de modernidade, há ecos sonoros dos anos 1960 e 1970. ‘Nossas Noites’ (Alberto Continentino e Domenico), a música de trabalho, cita Henry Mancini na letra e no arranjo. Fechando o álbum, ‘Sabadá’ (Rubinho Jacobina) tem nítida inspiração no trabalho do músico João Donato.

ONDE: Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923.

QUANDO:4ª (9), 22h (abertura, 21h). QUANTO: R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.