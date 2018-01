‘X-Men: Apocalipse’, de Bryan Singer, é novo episódio da franquia da Marvel

Foi o americano Bryan Singer que iniciou a série cinematográfica dos X-Men, os mutantes dos quadrinhos da Marvel. Foi ele, também, quem dirigiu ou produziu os episódios mais interessantes da franquia. Embora não seja perfeito, o novo X-Men: Apocalipse – nono longa do universo desde ‘X-Men: O Filme’ (2000) – segue essa lógica e confirma o padrão de qualidade do cineasta.

A ação se passa nos anos 1980, após os eventos de ‘X-Men: Dias de um Futuro Esquecido’ (2014). Adormecido há séculos, Apocalipse (Oscar Isaac), um mutante poderoso, adorado no Egito Antigo como um deus, desperta. Irritado com a submissão de seus semelhantes aos humanos, ele pretende destruir o mundo e construir uma civilização em que os mutantes sejam a norma. Para ajudá-lo no plano, quer recrutar alguns deles.

O despertar de Apocalipse é sentido por Xavier (James McAvoy), diretor de uma escola de mutantes. Mas será apenas com a ajuda de professores e alunos de sua instituição que ele poderá tentar deter os verdadeiros propósitos do vilão. Entre aquelas que o auxiliam, Moira (Rose Byrne), uma agente do serviço secreto americano, e Mística (Jennifer Lawrence), que volta de um autoexílio.