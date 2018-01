Em sua 2ª edição, o World Gin Day São Paulo tem degustação e workshops

Foto: Larissa Darê

Em sua 2ª edição, o World Gin Day São Paulo tem sessões de degustação, workshops e serve drinques como o ‘Sylvius Perfect Serve’ (R$ 25), com gim tônica de Sylvius Gin e fatias de maçã. Casa Bossa. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi. Sáb. (10), 14h/0h. R$ 60/R$ 80 (com direito a um drinque). Inf.: www.worldginday.com.br

Confira dicas de bares.

Jiló do Periquito

Dois ex-sócios do Aconchego Carioca mantiveram o ponto do antigo bar para montar a nova casa. Seu curioso nome batiza um dos petiscos, feito de jiló frito com mel e pimenta dedo-de-moça, servido com gorgonzola (R$ 19). Entre as opções de drinques, estão os tradicionais negroni (R$ 28), aperol spritz (R$ 24) e dry martini (R$ 22). A carta de cervejas é mais ampla, com rótulos nacionais e estrangeiros, e traz opções como a Amazon Taperebá (R$ 18, 355 ml), do Pará. Al. Jaú, 1.372, Jd. Paulista, 3062-8262. 12h/0h (2ª, 18h/23h; dom; 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empanadas Bar

O nome do bar já sugere – sua especialidade são as empanadas. São 11 opções de recheio, como a de goiabada com queijo. O cliente pode optar por pedir apenas uma (R$ 6,70, a pequena; R$ 8,90, a grande) ou a porção com seis unidades, menores, de sabores como frango, palmito, carne-seca e queijo roquefort (R$ 36,30). Para beber, peça uma garrafa de 600 ml de Serramalte (R$ 12,90). R. Wisard, 489, V. Madalena, 3032-2116. 12h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos.

Barnabé

O bar tem cardápio nordestino, com destaque para o baião de dois individual. Os preços vão de R$ 10,90 (mini) a R$ 37,90 (grande). Experimente os ‘Dadinhos de Tapioca’, que são cubinhos fritos de tapioca com queijo coalho (R$ 19,90). As cervejas vêm à mesa em garrafas de 600 ml (Skol, R$ 11,90; Original, Serramalte e Itaipava; R$ 12,90). Pça. Comandante Eduardo de Oliveira, 147, Pq. Edu Chaves, 2242-2435. 12h/23h (dom., até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Skye

Encravado na cobertura do Unique, é programa ideal para os fins de tarde e noites de céu limpo. As mesas da área externa têm vista para o Parque Ibirapuera, de um lado, e dos prédios da Paulista, do outro. Aproveite o cenário tomando uma taça de champanhe Veuve Clicquot (R$ 128, o brut; R$ 138, o rosé). Da cozinha do chef francês Emmanuel Bassoleil, sai a pizza ‘Brazuca’ (R$ 76), de carne-seca, farofa de mandioca e queijo coalho. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700, Jd. Paulista, 3055-4702. 18h/0h30. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 35 (6h).