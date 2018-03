+ Woody Allen: Um Documentário explora a figura do cineasta que dirigiu filmes aclamados como ‘Noivo Neurótico, Noiva Nervosa’ (1977), mas que, recentemente, acumulou acusações de assédio sexual. O longa acompanha Allen no estúdio e conta com depoimentos de atores como Penélope Cruz e Antonio Banderas.

