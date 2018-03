Women’s Music Event ressalta papel da mulher no mercado da música

Idealizado por Claudia Assef e Monique Dardenne, o Women’s Music Event é composto por workshops e painéis com mais de 60 mulheres que têm papel ativo no mercado da música. Participando de bate-papo no Centro Cultural São Paulo no sábado (18), às 17h, Marina Lima é a madrinha do evento.

Karina Buhr encerra evento. Foto: Sergio Castro/Estadão

Há ainda espaço para shows no CCSP. Tiê se apresenta hoje (17), às 17h15. No sábado (18), a banda As Mercenárias (19h/19h40) e o projeto Rimas e Melodias (20h/20h40) estão no palco, em apresentações abertas ao público.

A festa de encerramento ocorre no sábado, no Espaço 555, com shows de Karina Buhr e Ava Rocha. Confira a programação completa no site www.bit.ly/womusic.

Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso.

Espaço 555. Av. São João, 555, República. 6ª (17) e sáb. (18). R$ 40/R$ 200.