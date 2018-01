Preparando novo CD, Wiz Khalifa se apresenta em SP

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

Intérprete de ‘See You Again’, hit de 2015 incluído na trilha do filme ‘Velozes e Furiosos 7’, Wiz

Khalifa é um dos rappers mais bem-sucedidos no mercado americano. Ele interpreta músicas gravadas em seus álbuns e mixtapes.

Wiz Khalifa

O rapper tem dez anos de carreira e já lançou cinco álbuns, além de mixtapes. Um novo CD, em fase de produção, deve chegar ao mercado ainda este ano.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (31), 21h. R$ 180/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.