'Winter Sleep' é drama turco de beleza dilacerante

Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan, é um longo filme, cujo tema, ou o principal tema, é a passagem do tempo. Visualmente, é esplêndido, feito para ser apreciado na tela grande. Nesse sentido, muito parecido com o anterior de Ceylan, ‘Era uma Vez na Anatólia’. Não por acaso, o diretor volta a essa região da Turquia nesse novo trabalho, premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Nesse longo sono de inverno parece imerso o personagem principal, Aydin (Haluk Bilginer), que descobrimos ser um ex-ator e escritor de meia-idade, casado com uma mulher mais jovem. Eles vivem na propriedade herdada por Aydin, casa senhorial, agora transformada em hotel. Em torno da casa grande, gravitam habitações menores, que são alugadas. Uma das famílias de inquilinos atrasa o pagamento do aluguel – e este será um dos conflitos da história. Outro vértice de atrito – uma irmã da mulher de Aydin, que vem morar com eles e se transforma em incômoda consciência crítica das contradições da casa.

Aydin é um artista de convicções liberais e mentalidade senhorial, condição ambivalente e talvez principal responsável por seu mal-estar no mundo. O filme é lindo. E dilacerado. Luiz Zanin Oricchio