Wilson das Neves celebra 80 anos com Elza Soares, Emicida e outros amigos

Ele é um dos principais músicos do Brasil, e seu talento consegue dialogar com várias gerações. O baterista Wilson das Neves comemora 80 anos de idade em três shows com convidados especiais. Hoje (10), ele recebe no palco a cantora Elza Soares, com quem gravou um clássico álbum em 1968, e Luiz Melodia.

Foto: Daryan Dornelles/Div.

No sábado (11), os convidados são o parceiro Paulo César Pinheiro, seu principal letrista, e a cantora Maíra Freitas. Fechando a série, no domingo (12), Cláudio Jorge e Emicida. O encontro com o rapper demonstra que Das Neves está aberto a explorar estilos com a geração contemporânea da música – o baterista até participou da faixa ‘Trepadeira’, que integra o álbum ‘O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui’ (2013).

ONDE: Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. QUANDO: Hoje (10)

e sáb. (11), 21h; dom. (12), 18h. QUANTO: R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.