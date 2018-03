Wanderléa faz show gratuito; confira a programação musical da semana

Sexta (6)

Bula

‘Não Estamos Sozinhos’ é o nome do primeiro álbum da banda, formada por ex-integrantes do Charlie Brown Jr. – Marcão (guitarra e voz) e Pinguim (bateria) -, além da baixista Lena Papini. ‘Doses Gigantes’ é o destaque do álbum.

Da Leoni (450 lug.). R. Augusta, 591, metrô Consolação, 3926-3495. Sexta (6), 23h. R$ 20/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Cati Freitas

A cantora portuguesa lança seu primeiro álbum, ‘Dentro’, em que relê autores como Vinicius de Moraes. Participação de Dani Black nos vocais.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (6), 21h. R$ 6/ R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Celso Viáfora

‘Amores Absurdos’ é o nome do show no qual o cantor e compositor celebra 35 anos de carreira.

O grupo 5 a Seco faz participação especial.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (6), 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Demetria Taylor

Filha do guitarrista Eddie Taylor, a cantora interpreta clássicos do blues.

Piratininga Bar (100 lug.). R. Wizard, 149, Vila Madalena, 3224-1250. Sexta (6), 23h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda

Inspirados nos afro-sambas de Baden Powell e Vinicius de Moraes, Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda se juntam no álbum ‘Bossa Negra’. O show, que leva o nome do CD, tem repertório autoral e releituras de compositores consagrados.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (6) e sáb. (7), 21h. R$ 20 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Enredo do Meu Samba

O projeto resgata sambas-enredo de escolas do Rio e de São Paulo. Guga Stroeter & HB Big Band comandam o show. No elenco, importantes bambas, como Wilson das Neves, Monarco e Tantinho

da Mangueira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700.Sexta(6), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guinga

O violonista lança o álbum ‘Roendopinho’, gravado na Alemanha. O disco tem o músico interpretando temas de sua autoria acompanhado somente por seu violão. ‘Cheio de Dedos’ e ‘Funeral de Billie Holliday’ são alguns deles. O violonista Jean Charnaux participa.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541- 4000. Sexta (6), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Margareth Menezes

No show ‘Afro Pop’, a cantora baiana interpreta sucessos da carreira como ‘Dandalunda’. Há ainda músicas de ‘Para Gil e Caetano’, show que dará origem a seu novo DVD, dedicado apenas às composições de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Sexta (6), 23h59. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Campos

Encerrando a turnê do EP ‘Maior Que o Mundo’, a cantora interpreta as faixas do disco. Entre elas, a faixa-título, versão em português de ‘Lego House’, sucesso de Ed Sheeran.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (6) e sáb. (7), 22h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tom Zé

‘Vira Lata na Via Láctea’ é o nome do CD mais recente do tropicalista, lançado em 2014, com participações de Milton Nascimento, Criolo, Caetano Veloso, entre outros.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (6) e sáb. (7), 21h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (7)

Adriana Moreira

No CD ‘Cordão’, a cantora interpreta composições de grandes nomes do samba, entre eles Nelson Cavaquinho, João Nogueira e Paulo César Pinheiro.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (7), 20h. Grátis.

Anastácia

Parceira de Dominguinhos em ‘Eu Só Quero um Xodó’, a cantora e compositora lança o álbum ‘Anastácia 60 Anos de Forró’.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (631 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397- 4002. Sáb. (7), 19h; dom. (8), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Beatriz Azevedo

A cantora apresenta o CD ‘AntroPOPhagia’. O violoncelista Jaques Morelembaum participa do show de sábado (7). O cantor e compositor Vinicius Cantuária é o convidado da apresentação de domingo (8). O pianista Cristóvão Bastos estará no palco nos dois dias.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (7), 19h; dom. (8), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda

Fresno

Prestes a lançar DVD, a banda faz o show acústico ‘O Começo de Tudo’, com músicas dos três primeiros álbuns.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (7), 21h. R$ 30/ R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Heraldo do Monte

Com sua viola caipira, o músico pernambucano interpreta choros. Edmilson Capelupi (violão de sete cordas), Luís do Monte (violão) e Cleber Almeida (percussão) o acompanham na apresentação.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (7), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jerry Adriani

Para celebrar seus 50 anos de carreira, o cantor relembra seus grandes sucessos, entre eles ‘Um Grande Amor’, ‘Doce Doce Amor’ e ‘Monte Castelo’. Wilson Simoninha participa do show de sábado (7) e Max de Castro, da apresentação no domingo (8).

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 7,50/ R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mr. Big

Formada em 1988, a banda de hard rock americana traz a turnê de seu álbum mais recente, ‘…The Stories We Could Tell’. O grupo Winger se apresenta antes, destacando as músicas do CD ‘Better Days Comin’’.

HSBC Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (7), 19h30.R$ 200/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho Moska

O músico divulga o CD e DVD ao vivo ‘Muito Pouco para Todos’, gravado no Auditório Ibirapuera,

‘O Último Dia’ está no repertório.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rafael Castro

‘Um Chopp e Um Sundae’ é o nono CD do músico. Em canções como ‘Ciúme’ e ‘Preocupado’, ele expõe influências de música pop, aliada ao eletrônico e à estética brega.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93. 3871-7700. Sáb. (7), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberta Campos

Tom Zé

Walter Franco

Para celebrar seus 70 anos de vida, o cantor e compositor relembra seus clássicos, ‘Coração Tranquilo’ entre eles. Participação de Diogo Franco, filho do artista.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (7), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wanderléa

A musa da Jovem Guarda apresenta hits como ‘Ternura’. Ela também interpreta músicas do DVD ‘Wanderléa Maravilhosa’.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Sáb. (7), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dom. (8)

Anastácia

Bixiga 70

Composto por dez músicos, o grupo lança o compacto ‘100%13’. A faixa que dá nome ao álbum aparece em versões diferentes no disco e também no show. Eles também relembram o repertório de seus dois outros CDs, calcados em sonoridades africanas, em especial o afrobeat.

Centro Cultural da Juventude. Teatro de Arena (600 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Dom. (8), 17h. Grátis.

Beatriz Azevedo

Carne Doce

De Goiânia, a banda indie faz show do seu primeiro álbum, lançado online no ano passado.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (8), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jerry Adriani

Luziluzia

Formada por integrantes do Boogarins e do Carne Doce, a banda se apresenta pela primeira vez em São Paulo. O show é baseado nas músicas de ‘Come on Feel the Riverbreeze’, primeiro álbum da carreira do grupo.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/n, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (8), 21h (abertura, 18h). R$ 20 (inclui CD grátis). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Núbia Maciel

Cantora do grupo Samba de Rainha, ela apresenta o repertório de seu primeiro disco solo, ‘Uma Qualquer’. Músicas de sua autoria e uma releitura de ‘Medo de Olhar Para Si, de Leo Cavalcanti, estão no repertório.

Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332- 3600. Dom. (8), 16h. Grátis.

Paulinho Moska

4ª (11)

Cabana Café

‘Panari’ é o nome do primeiro disco da banda, que, em seu som, mescla indie e MPB. O single mais recente, ‘Próxima Rodada’, também está no repertório do show.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (11), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Festival Movimento Elefantes

A Freedom Jazz Band (às 13h) e a banda Jazzco (às 20h) encerram o festival com as bandas do coletivo de jazz.

Centro Cultural Banco do Brasil (120 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113- 3651. 4ª (11), 13h e 20h. R$ 5/ R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcos Paiva Trio

Acompanhado por César Roversi (saxofones) e Everton Barba (bateria), o contrabaixista lança o álbum ‘Choroso’. Participação especial do clarinetista Nailor Proveta.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (11), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (12)

A Banda Mais Bonita da Cidade

O grupo curitibano prova que não é uma banda de um hit só (a grudenta ‘Oração’, que conseguiu milhões de acessos no YouTube). Recentemente, as faixas do segundo álbum em estúdio, ‘O Mais Feliz da Vida’, têm marcado presença em seus shows.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (12), 22h30. R$ 55. Cc.: todos. Cd: todos.

Belo

Ele lançou no ano passado o álbum ‘Mistério’, com participação de Ivete Sangalo em ‘Linda Rosa’. Mas o público pode esperar para ouvir sucessos como ‘Tua Boca’.

Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. 5ª (12), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.