Artistas de diversos estilos fazem shows de voz e violão

Foto: Leo Aversa/Div.

+ Além de seu próprio repertório, Ana Carolina interpreta sucessos de outros compositores, no show ‘Solo’. ‘Baila Comigo’, de Rita Lee, é um deles.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 4ª (24), 5ª (25) e 26/2, 21h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Divulgação

+ Daniela Mercury apresenta o show ‘A Voz e o Violão’. Além dos hits que marcaram sua trajetória, ela canta músicas de João Bosco, Chico Buarque e Gilberto Gil.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (25) e 26/2, 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Bruno Trindade/Div.

+ Nando Reis lança o álbum ‘Voz e Violão – No Recreio – Volume 1’, gravado ao vivo no ano passado. ‘Luz dos Olhos’, ‘All Star’ e ‘O Segundo Sol’ estão no repertório do projeto.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (20), 23h. R$ 70/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Divulgação

+ Ao lado de Carlinhos Sete Cordas, Teresa Cristina volta à cidade com o show ‘Teresa Canta Cartola: Um Poeta de Mangueira’, só com músicas do compositor de ‘As Rosas Não Falam’.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Dom. (21), 19h. R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.