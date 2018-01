Vovô Ali abre nova unidade na capital e outras dicas de restaurantes

O simpático Vovô Ali ganhou mais uma unidade na capital, onde também reinam as receitas da libanesa Aliah Merhi. Vale provar, por exemplo, os sanduíches de falafel e de shawarma (R$ 18, cada) e a esfiha aberta de carne (R$ 12; foto), assada na hora em uma chapa convexa. R. Verbo Divino, 1.150, Chácara S. Antônio, 4324-1861. 11h/23h (fecha dom.) 2ª (20), 12h/17h.

No Byblo’s Cozinha Árabe, uma das especialidades da chef Nohad El Kadre é o ‘Kouzi’ (R$ 78,90; foto), arroz de cordeiro com cebola caramelizada, amêndoas e passas brancas, com molho de coalhada fresca e hortelã. R. Gabriele D’Annunzio, 1.340, Campo Belo, 2645-5177. 12h/15h30 (5ª e 6ª, 12h/15h30 e 19h/23h; sáb., 12h/17h e 19h/23h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª).

Servido apenas no jantar, de 2ª a sábado, o menu de primavera do Dinho’s (R$ 120; foto) inclui couvert, bufê de saladas, prato principal e dois acompanhamentos. Na seção de grelhados, há pedidas como bisteca dry aged, salmão e pescada amarela. Al. Santos, 45, Jd. Paulista, 3016-5333. 11h30/15h30 e 19h/0h (sáb., 11h30/0h; dom., 11h30/18h).

Confira outras dicas de restaurantes na cidade:

Novos

Hou

Em uma área residencial de Santana, serve bons pratos chineses. Quem toca a cozinha é Xuan Hou. Com massa crocante e sequinha, o rolinho primavera de carne ou queijo ou carne (R$ 6/R$ 7) é um bom começo, assim como os guiozas cozidos no vapor (R$ 35, 10 unid.). Na lista de principais, há yakissobas, pratos vegetarianos e outros à base de frango ou frutos do mar (R$ 40/R$ 120). Destaque para o ‘Four Kingdom no Ninho’ (R$ 120, para dois), com camarões, lulas, vegetais e carnes sobre uma base crocante de batata. R. Capitão Manuel Novaes, 203, Santana, 2976-2559 (88 lug.). 12h/14h30 e 18h30/22h30 (6ª e sáb., até 23h; dom., 12h/15h e 18h30/22h; fecha 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Alemão

Schnapshaus

Em um antigo sobrado, faz pratos como o ‘Paprika Schnitzel’ com nhoque de batata (R$ 79,50), joelho de porco (R$ 77,30) e bisteca (R$ 72,10), todos para duas pessoas. De sobremesa, prove a torta de maçã com sorvete de creme (R$ 7,10). R. Diogo Moreira, 119, Pinheiros, 3031-9886 (180 lug.). 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Mama Leila

Espaçoso e confortável. A cozinha árabe é bem representada no bufê, com mais de 20 especialidades (R$ 66/R$ 75, o quilo). Entre elas, arroz marroquino com frango, quibe na coalhada e homus. Já o rodízio de pratos típicos custa R$ 55. Também serve pratos à la carte, como sanduíche de kafta ou falafel no pão sírio (R$ 18, cada). R. João Moura, 1.167, Pinheiros, 3064-3823 (60 lug.). 11h30/16h (sáb., 11h30/17h30; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Armênio

Casa Garabed

A casa representa a culinária armênia familiar, com várias gerações na direção do forno, onde são assadas na hora esfihas espetaculares, fininhas e com massa bem crocante (R$ 8,20, a de carne; R$ 13,80, a de pernil de cordeiro). Serve ainda omelete de bastermá (um tipo de carne-seca armênia) por R$ 59. Prove o quibe na coalhada (R$ 68), um dos pratos mais pedidos. R. José Margarido, 216, Santana, 2976-2750 (70 lug.). 12h/21h (fecha 2ª e 3ª). 2ª (20), 12h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Graça Mineira

A fartura é uma das marcas da casa: os pratos são suficiente para até três pessoas. Um deles é o leitão à pururuca, com feijão tropeiro, torresmo, mandioca, couve e arroz (R$ 121,90, para três). Outra opção é o contrafilé argentino (R$ 99,90, para dois). De sobremesa, peça a cesta de churros recheados, com sorvete de creme (R$ 19,90). R. Machado Bittencourt, 75, V. Mariana, 5579-9686 (240 lug.). 11h30/23h (6ª e sáb., até 23h30; dom. e fer., 11h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Barbacoa

Este sofisticado rodízio (sistema exclusivo da unidade do Itaim Bibi) serve 23 tipos de corte, a R$ 128, por pessoa. Os melhores são: picanha, o assado de tira e costeleta de cordeiro. Quem optar apenas pelo bufê de saladas paga R$ 67. R. Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi, 3168-5522 (220 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb.e fer., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/18h e 19h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

El Tranvía

Conta com vários ambientes e tem churrasqueira à moda uruguaia. Assa bife ancho (R$ 122, para dois) e picanha de cordeiro (R$ 93,90, para dois). Outra opção é a parrilla de carne (R$ 390, para cinco). R. Conselheiro Brotero, 903, S. Cecília, 3664-8313 (198 lug.). 12h/15h e 18h/0h (6ª, sáb. e fer., 12h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cozinha rápida

Bistrô Faria Lima

A casa mescla o ritmo de café com restaurante. Entre as boas pedidas estão o bacalhau com natas (R$ 44,90), o filé mignon com chimichurri e batatas fritas (R$ 49,90), e a paella de frutos do mar (R$ 76,90). A carta de vinhos lista mais de 36 rótulos. Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, Itaim Bibi, 3045-4040 (120 lug.). 11h30h/15h e 19h/23h30 (sáb., 11h30/0h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Espanhol

Fuentes

Grande, simples e ruidoso, tem boa cozinha com toques caseiros. Faz caldeirada com posta de badejo e frutos do mar, acompanhada por batata e grão-de-bico (R$ 190). O menu tem ainda a clássica ‘Paella Valenciana’ (R$ 250, para quatro) e o ‘Puchero’, um cozido espanhol (R$ 69, para dois). R. do Seminário, 149, Centro, 3228-1680 (170 lug.). 11h/15h (5ª e 6ª, até 15h30; sáb., dom. e fer., até 16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

Ça-Va

O bistrô, pequeno e simpático, apresenta receitas como o steak tartare selado com camembert (R$ 65), e o ‘Confit de Canard’ com risoto de cogumelos (R$ 65). No almoço, de 2ª a 6ª, serve menu executivo por R$ 49,90. Aos domingos, a opção com entrada, prato principal e sobremesa, custa R$ 59,90. R. Carlos Comenale, 277, Cerq. César, 3285-4548 (55 lug.). 12h/15h30 (5ª e 6ª, 12h/15h30 e 19h/23h30; sáb., 19h/23h30; dom., 12h/15h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Bráz Trattoria

Com projeto contemporâneo, no Shopping Cidade Jardim, a casa propõe uma cozinha com repertório eclético. Comece pelo ‘Arancini Bráz’ (R$ 27), bolinho de risoto recheado com queijo. Entre os pratos, vá de ‘Ravióli de Burrata’ (R$ 45). Também assa boas pizzas, como a trivial de muçarela (R$ 44, individual). Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3198-9435 (150 lug.). 12h/15h e 18h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lellis Trattoria

Segue a fórmula de sucesso de muitas cantinas: ambiente informal, cardápio imenso, com muitas massas, entre as quais, várias gratinadas, com molhos fartos e porções para duas pessoas. Da cozinha saem o agnolotti com recheio de nozes, ricota e espinafre com molho de creme e passas (R$ 138,60, para dois), e o ‘Macalu com Frutos do Mar’ (R$ 143,80, para dois). R. Bela Cintra, 1.849, Cerq. César, 3064-2727 (220 lug.). 12h/16h e 19h/2h (sáb. e fer., 12h/2h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Hamatyo

O sushiman Ryoichi Yoshida é austero e se dedica especialmente aos niguiris. Seus sushis são mais para graúdos, elaborados com bons peixes. No diminuto salão, quem recebe os frequentadores é Kiyoko, sua mulher. Experimente o ‘Tirashi da Casa’, servido em uma tigela de laca, o arroz vem coberto por sashimis de peixes variados, marisco vermelho, vieira, ovas de salmão, atum, enguia, camarão e peixe-serra (R$ 220). Av. Pedroso de Morais, 393, Pinheiros, 3813-1586 (20 lug.). 18h30/22h (fecha dom.). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Momo Lamen

No prédio estreito, três andares têm mesas para os clientes. No grande bowl, a massa da casa ganha companhia de yashu, frango frito, ovo, broto de feijão, milho, algas, broto de bambu e cogumelos, de acordo com uma das 18 opções do menu (R$ 27/R$ 38). Comece pela porção de guioza (R$ 13). R. dos Estudantes, 34, Liberdade, 3207-5626 (150 lug.). 11h/15h e 18h/21h (6ª, até 22h; sáb., 11h/22h; dom. e fer., 11h/21h). Cc.:D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Pizzaria

Bruno

Desde 1939, a casa prepara boas redondas na lenha. A versão de ‘Rúcula Especial’, com tomate seco e muçarela de búfala (R$ 79), é uma das mais pedidas. Lgo. da Matriz Freguesia do Ó, 87, Freguesia do Ó, 3932-2261 (320 lug.). 11h/0h (sáb. e dom., até 23h; 2ª, 18h/23h30). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Monte Verde

Casa tradicional, uma das mais famosas por sua massa fina. Experimente a ‘Zuchini’, de ricota e abobrinha (R$ 76), ou a ‘Funghi’, com shimeji, brócolis e shitake (R$ 76). A pizza mais pedida é a margherita (R$ 62). R. Barra do Tibagi, 406, Bom Retiro, 3331-0658 (110 lug.). 12h/15h e 18h30/23h30 (6ª e sáb., até 0h; dom. e fer., 11h30/16h e 18h30/23h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Português

Bacalhoeiro

Casa imponente, que serve receitas inspiradas em várias regiões de Portugal. De entrada, prove a alheira (R$ 30). Prepara também o ‘Bacalhau Gomes de Sá’ (69,90), lascas de bacalhau com batata e azeitonas verdes. Finalize com o toucinho do céu (R$ 19,90). Tem espaço kids. R. Azevedo Soares, 1.580, Tatuapé, 2293-1010 (100 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Ícone Gastro Rock

Vale tentar um lugar no balcão, para acompanhar o trabalho dos chefs. O menu é conciso e variado, com opções de entrada como o ceviche de peixe (R$ 50). Na seção de principais, há bife de língua com aligot e figos (R$ 65); polvo cozido em baixa temperatura com purê de batatas temperado com wasabi (R$ 99); e hambúrguer de pato com queijo minas padrão, salada, molho barbecue e ovo estrelado (R$ 40). R. Fidalga, 79, V. Madalena, 2667-6217 (52 lug.). 19h/23h (sáb., 13h/17h e 19h/23h; dom., 13h/18h; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.