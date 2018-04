Vote no melhor restaurante de 2015

Votação encerrada em 21/12/2015, às 19h30. O Divirta-se agradece a participação de todos.

Apesar da crise, o ano foi farto para quem gosta de novidade à mesa. Bons restaurantes estrearam no circuito da cidade, com diferentes cozinhas e ambientes. Predominou a comida italiana. Mas também não faltaram os bons temperos brasileiros e franceses. As receitas autorias, a preferência por ingredientes da época e o uso da técnica sempre a favor do produto ajudaram a esquentar as panelas.

Relembre, a seguir, dez casas inauguradas em 2015. E vote em sua preferida, respondendo à nossa enquete.