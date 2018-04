Vote no melhor filme internacional de 2015

ATENÇÃO: Votação encerrada em 21/12/2015, às 19h30. O Divirta-se agradece a participação de todos.

No ano em que o Estado Islâmico ganhou notoriedade, ‘Timbuktu’ observava uma cidade tomada por islâmicos fundamentalistas. ‘Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)’, ganhador do Oscar de melhor filme do ano, é uma viagem metalinguística em Nova York. ‘As Mil e Uma Noites – Vol. 1, O Inquieto’ extraía riso e tristeza da crise econômica em Portugal.

Relembre, a seguir, dez filmes internacionais que marcaram 2015. E vote em seu preferido, respondendo à nossa enquete.