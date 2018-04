Vote nas melhores peças infantis de 2015

Companhias conhecidas das crianças marcaram a cena em 2015. A Le Plat du Jour revisitou um conto de fada e transformou o clássico em comédia com ‘Cinderela Lá Lá Lá’. Também a Cia do Quintal, aclamada pelos sucessos ‘Jogando no Quintal’ e ‘A Rainha Procura’, voltou aos palcos com o inédito ‘O Maestrino’, inspirado na estética clown. Mas este não foi um ano só de veteranos do teatro infantil. Respeitados grupos de teatro adulto também fizeram suas primeiras incursões no mundo das crianças. Caso de ‘1, 2, 3 Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez’, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e de ‘Era Uma Era’, da Cia. Mungunzá.

Relembre a seguir dez espetáculos de teatro infantil que marcaram 2015. E vote em seu preferido respondendo à nossa enquete:

ATENÇÃO: Votação encerrada em 21/12/2015, às 19h30. O Divirta-se agradece a participação de todos.