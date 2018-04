Vote nas melhores exposições de 2015

Em 2015, São Paulo recebeu importantes expoentes da arte nacional e internacional. Entre as grandes mostras deste ano, há retrospectivas com Joan Miró, Kandinsky, Alberto da Veiga Guignard, Nelson Felix e Marina Abramovic. Também foi possível ver um panorama com importantes nomes da arte africana atual, conhecer o surrealismo feito pelas mulheres no México ou percorrer o paisagismo britânico pelo acervo da Tate Britain, de Londres.

Relembre a seguir dez exposições que marcaram 2015. E vote em seu preferido respondendo à nossa enquete.

