Cervejaria na Chácara Santo Antônio serve chopes de fabricação própria e comidinhas de boteco

+ Aberta recentemente na Chácara Santo Antônio, a Vórtex BrewHouse surge como mais uma boa opção para quem é fã de cervejas. A casa conta com 15 torneiras, de onde saem chopes como o Vórtex Huracán IPA (R$ 13, 330 ml) e o Vórtex Lager (R$ 7, 330 ml), ambos de produção própria. Marcas ‘convidadas’ completam a seleção feita por Cristiano Guilherme Alves, o cervejeiro Jesse de Souza e mais dois sócios.

A casa ainda é uma das poucas na cidade com espaço para fabricação artesanal. Além de incrementar a decoração, os tanques de inox no 2º andar servem de estrutura para o preparo das bebidas, com capacidade para produzir até seis mil litros por mês – a ideia é que remessas de, pelo menos, quatro estilos sejam feitas lá mesmo, incluindo uma Witbier e uma Berliner Weisse.

Na parede externa da cozinha, uma ilustração com o título “Como Nasce a Sua Cerveja” indica cada processo dessas receitas, incluindo brassagem, fermentação e maturação. Lá de dentro, saem hambúrgueres como o ‘Burger Vórtex’ (R$ 29), com queijo Serra da Canastra, tomate e cebola roxa no pão de brioche, e várias porções. Peça o ‘Bolinho de Arroz’ (R$ 15, 8 unid.), feito com ervas, bacon e queijo parmesão.

Noites de jazz, toda terça-feira, e música tocada na vitrola, às quintas, animam o espaço do térreo – até o fim do ano, os donos também planejam construir um terraço no 3º andar. Humberto Abdo

ONDE: R. Alexandre Dumas, 1.129, Chácara S. Antônio, 5184 -0526.

QUANDO: 18h/0h (6ª, 18h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira mais cinco dicas de bares para esta semana:

NOVOS

Scar

Música e skate inspiraram o proprietário Guilherme Scarano, que decora as paredes com pranchas de skate e anima os clientes com trilha sonora de punk rock. No balcão ou nas poltronas, os frequentadores se acomodam com uma long neck (R$ 8, Budweiser) ou um dos drinques da casa – o ‘The Other Tony’ (R$ 30) leva bourbon, suco de limão-siciliano, xarope de açúcar e cerveja IPA. Para matar a fome, o bar serve porções e sanduíches. Prove o de muçarela italiana, maionese da casa, rúcula e cebola roxa no pão artesanal (R$ 28). Alguns dos ingredientes são produzidos lá mesmo, caso da muçarela e do pão. R. Margarida, 30, Barra Funda. 18h/0h (sáb., 15h/0h; fecha dom., 2ª e 3ª). Cc. D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

BOTECOS

Cervejaria do Alemão

Aberto em 1996, é um boteco à moda antiga, decorado com fotos e bolachas de chope e camisas de times de futebol. O chope Brahma (R$ 7,90, claro) ou a caipirinha (R$ 10, com Velho Barreiro) são boas pedidas para acompanhar a alheira (R$ 29,90), a costela de tambaqui (R$ 33,90) e o bolinho da Lili (R$ 31,90, porção). A dose de pinga da casa (R$ 6), feita em Minas Gerais, é outra boa opção. Toda 4ª e 5ª, a Original e a Serramalte de 600 ml saem por R$ 10. R. Madre de Deus, 325, Mooca, 2291-8690. 11h30/0h (sáb., 11h/23h; dom. e fer., 11h/19h; 2ª, 11h30/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Frangó

Cassio Piccolo e Norberto D’Oliveira são dois dos maiores experts em cerveja da cidade. No bar, que fica em um casarão centenário, há 450 opções importadas e nacionais. Para provar várias de uma só vez, opte por um dos dez menus-degustação fixos, que incluem marcas brasileiras, inglesas, alemãs e belgas, por exemplo (R$ 179/R$ 255). A coxinha de frango e catupiry (R$ 34, 10 unid.) e o frango grelhado (R$ 54, o simples; R$ 78, acompanhado de polenta, farofa e salada) são ótimos. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb., 11h/2h; dom., 11h/ 19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Don Pancho

No bar-restaurante do mexicano Javier Valero, com paredes decoradas com cores quentes, 30 rótulos de tequila acompanham os pratos típicos. Uma delas é a José Cuervo 1800 (R$ 15/ R$ 37, a dose). Por R$ 49,50, você experimenta um rodízio completo ou à la carte com receitas como quesadillas (R$ 26/R$ 32) e ‘burritos arrachera’ (R$ 37). Outra opção é o ‘Taco al Pastor’ (R$ 34), feito na tortilha com pernil de porco marinado com sucos cítricos. Para beber, peça a clássica ‘Margarita’ (R$ 18). R. Joaquim Távora, 1.315, V. Mariana, 2538-7494. 18h/ 0h30 (sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Athenas Café

O salão amadeirado fica em uma disputada esquina, pertinho do cinema Espaço Itaú. Boa opção para jantar ou para petiscar, a casa serve chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 9,20, black). O sanduíche ‘Santorini’ (R$ 34) leva tiras de filé mignon, muçarela e bacon na baguete e é acompanhado por batatas fritas gorduchas. R. Augusta, 1.449, Cerqueira César, 3262-1945. 7h/2h30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.