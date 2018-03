Vivian Maier ganha mostra na programação do Maio Fotografia do MIS

Foto: Vivian Maier/Divulgação

Celso Filho

A fotógrafa Vivian Maier (1926-2009; acima) é um dos destaques do Maio Fotografia, que inaugura nesta terça (21), no Museu da Imagem e do Som (MIS). Além da artista, a programação traz mostras de André Gardenberg, Roberto Frankenberg, Igor Garbin e de uma coleção dos anos 1970 do acervo do museu.

Serão expostas 101 fotografias de Vivian, sendo 79 em preto e branco e 22 coloridas, além de cinco contact sheets e nove filmes gravados em uma Super-8. Na abertura, às 14h, será exibido o documentário ‘Finding Vivian Maier’ sobre a vida da artista.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom. e fer., 11h/ 20h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (21), 12h. R$ 6 (3ª, grátis). Até 14/6.