Vitrine da Gita Make My Cake é recheada de doçuras

Bolo de brigadeiro (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Ficou com vontade de dar uma garfada na fatia de bolo da foto ao lado? A versão com massa de chocolate, recheio e cobertura de brigadeiro é apenas uma das tentações na vitrine da charmosa doceria Gita Make My Cake, aberta há poucos meses, na Aclimação.

Ao lado da estufa com coxinhas (R$ 8) e empanadas (R$ 7), saltam aos olhos os bolos de paçoca, brigadeiro com café e de pão de ló branco com recheio de creme e coco (R$ 9,50, a fatia de cada).

Na dúvida de qual escolher, peça uma ‘provinha’ à atendente, enquanto observa o trabalho da confeiteira Gita Szmulewicz na cozinha ao fundo. Para acompanhar os bolos bem recheados (e doces), o cardápio traz chá gelado (R$ 8,50), expresso (R$ 5) e cappuccino (R$ 9).

ONDE: Av. da Aclimação, 246, Aclimação, 2228-2077.

QUANDO: 10h/22h (6ª a dom., até 23h30).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.