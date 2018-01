‘Vitrine’ da dança contemporânea francesa, FranceDanse chega a SP; confira o roteiro de dança da semana

O festival chega a São Paulo com uma boa mostra da produção francesa contemporânea

Em sua 16ª edição, o FranceDanse marca sua estreia no Brasil. O festival, iniciado em agosto, com espetáculos em 15 cidades do País, chega agora a São Paulo. Até 15/11, a capital receberá trabalhos de coreógrafos como Maguy Marin, Thomas Lebrun, Mourad Merzouki, Fabrice Ramalingon e David Wampach. Além disso, a programação inclui seminários, exibições de filmes e workshops.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira os espetáculos desta semana:

Bit

Com coreografia de Maguy Marin, Bit tem como fio condutor a farândola, tradicional dança coletiva em filas, fazendo referência tanto a ritos de amor quanto a danças macabras. 80 min. 10 anos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (7) e sáb. (8), 21h. R$ 15/R$ 50.

LiedBallet

Com coreografia de Thomas Lebrun, o espetáculo une referências do romantismo em uma roupagem atual – nele, oito bailarinos seguem temas melódicos do período. 70 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (11), 21h. R$ 50/R$ 180.

Programação completa: http://bit.ly/fdanse

Confira outros espetáculos de dança:

Beija Minha Mão

A Cia. Danças Claudia de Souza encerra sua trilogia sobre origem e tradição do samba neste espetáculo em que passa a compreender o gênero como um processo ritualístico. 50 min. Livre. Centro Cultural Olido. Sala Paiçandu (136 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3397-0171. 6ª (7) e sáb. (8), 20h; dom. (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Devolve 2 Horas da Minha Vida

O coreógrafo Alex Soares estreia novo trabalho do projeto Mov_oLA, em que integra dança, audiovisual e digital. Nesta releitura do clássico ‘Janela Indiscreta’, de Alfred Hitchcock, o público é convidado, por meio de um aplicativo criado especialmente para a apresentação, a interagir com o que acontece no palco. 70 min. 10 anos. CCSP. Espaço Missão (75 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Grátis. Até 6/11.

Mairto

A Cia. de Dança Caleidos completa 20 anos e, para comemorar, apresenta remontagens e espetáculos inéditos. Nesta semana, dentro da programação da 10ª Mostra do Fomento à Dança, o grupo retoma ‘Mairto’, de 2015, concebido a partir da notícia sobre o assassinato de um homossexual. Dir. Isabel Marques. 50 min. 14 anos. Sede do Instituto Caleidos (50 lug.). R. Mota Pais, 213, Lapa, 3021-4970. A partir de 6ª (7). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 16/10.

PlanoP Circulando

Utilizando conceitos de autores como Erving Goffman e Zygmunt Bauman, a companhia PlanoP,

dos intérpretes-criadores Gabriel Cortês Gleysson Moreira, Guilherme Monteiro e Nilo Martins, une três trabalhos anteriores que dialogam com temas como consumismo, egocentrismo e tecnologia. 50 min. Livre. Kasulo Espaço de Cultura e Arte (35 lug.). R. Souza Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 6ª (7) e sáb. (8), 20h. R$ 20.