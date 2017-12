Virada Zen reúne mais de 700 atividades gratuitas

Foto: Hélvio Romero/Estadão

André Cáceres, Celso Filho, Rafael Abreu e Renato Vieira

Em meio à rotina acelerada da cidade, muitos paulistanos têm procurado um tempo para parar, respirar e se acalmar. Eventos de prática de ioga e meditação coletiva estão cada dia mais em voga na capital, tanto que mereceram sua 1ª Virada Zen, que começa nesta segunda-feira (25).

Até o dia 1º/5, uma ampla programação gratuita com 700 atrações ocupará cerca de 200 espaços públicos e privados de São Paulo, como o Parque Ibirapuera e a Galeria do Rock. De palestras sobre alimentação saudável a vivências e aulas com mestres budistas, o mote do evento é promover práticas cotidianas para um modo de vida mais equilibrado e pacífico.

A seguir, o Divirta-se selecionou alguns destaques da programação, como um show do bloco carnavalesco Pena de Pavão de Krishna, um passeio ciclístico pelo Centro e uma meditação coletiva no vão livre do Masp. No entanto, o estilo de vida mais zen não deve ficar somente nos dias da Virada. Confira também projetos e lugares na cidade para desacelerar.

ONDE: Diversos locais. QUANDO: De 2ª (25) a 1º/5. QUANTO: Grátis. Programação completa: www.viradazen.com.br

+ O SP+Zen é um ciclo de mini palestras que apresenta uma discussão sobre o jeito de viver em paz e harmonia na cidade grande. Os convidados desta edição são o empreendedor social Fabio Toreta, o monge Daniel Calman, o escritor Gustavo Tanaka, a médica Ana Claudia Quintana Arantes, o professor de Yoga Sandro Bosco, e o ator João Signorelli. A moderação fica a cargo de Mauricio Curi. Auditório do MAM (200 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 1º/5, 10h/12h. (abertura dos portões, 9h30; recomenda-se chegar ao local com 1h

de antecedência).

+ Um dos blocos do Carnaval de Belo Horizonte, o Pena de Pavão de Krishna tem seu nome inspirado em verso de ‘Trilhos Urbanos’, música de Caetano Veloso. Mas é na cultura indiana e em seu impacto visual que está sua principal inspiração. O som do bloco, que se apresenta pela primeira vez fora de Minas Gerais, é calcado no violino. Parque Ibirapuera (ao lado do Auditório Ibirapuera). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 30/4, 16h.

+ A UMAPAZ (Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cultura de Paz) recebe um dia de rodas de conversa e atividades práticas na 2ª (25). Às 14h, por exemplo, a especialista em comportamento humano Andrea Deis fala sobre ‘florescimento’: o funcionamento positivo do ser humano, que potencializa seu crescimento e fortalece seu bem estar. Às 17h, é hora de Shakti Naam Yoga, baseada em posturas em pé que revigoram o corpo e técnicas de respiração, ministrada por Giu Bergamo. UMAPAZ. Av. VI Centenário, 1.268, Jd. Luzitania, 5572-1004. 2ª (25), 14h.

+ O ContAí – roda de conversa sobre plantas sagradas, xamanismo e espiritualidade aborda o consumo de substâncias como ayahuasca, rapé, sananga e kambó, do uso terapêutico ao recreativo. A conversa é mediada pela psicóloga Fabiana Maia. O debate terá a participação do professor Luís Fernando Tófoli, do biólogo Lucas Maia, do ativista Rafael Beraldo, do pesquisador Matteus de Andrade e do psiquiatra Wilson Gonzaga. Palco Gaia. Galeria do Rock. Cobertura. Av. S. João, 439, República. 5ª (28), 15h30.

+ A Yoga Pedalada Iluminada #ZENproCentro é um passeio zen completo. Antes de sair do Largo Paissandu, os ciclistas, dirigidos pela professora Renata Leite, praticam um tipo de ioga que utiliza a bicicleta como suporte para as posições. O trajeto é iluminado por luzes de LED que serão emprestadas aos participantes e acopladas às rodas das bikes. A atividade termina com uma caminhada contemplativa no Minhocão. Lgo. Paissandu, Centro. 5ª (28), 19h.

+ A professora Babi Minamoto é especialista em ioga e ayurveda, duas disciplinas que têm como

norte a busca pelo equilíbrio humano. Ela prepara uma aula de ioga e meditação com o Grupo

Transformar, composto por pessoas com necessidades especiais. Mas a atividade será aberta ao público. Espaço de meditação do MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 4ª (27), 14h30/15h30.

+ O vão do Masp é o palco de uma modalidade específica de meditação: a coletiva. A Paz é Contagiante é o tema da atividade, ministrada pela Arte de Viver, uma organização humanitária e educativa. O tema vem da crença de que um grupo de pessoas reunidas pela paz influencia as pessoas que passam ao seu redor. No caso da meditação, a intenção é atingir um estado de tranquilidade por meio de instruções específicas de respiração e postura. A prática está aberta para qualquer um, mesmo os que nunca praticaram meditação. Vão do Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. 5ª (28), 12h.

+ Praticante de meditação há mais de 30 anos, Monica Jurado ministra a Tambores Flow, uma oficina de tambores. A batida dos instrumentos serve como ponto de contato entre o participante e seu interior. Hiperespaço. R. Laboriosa, 89, V. Madalena. 1º/5, 10h30/12h. (inscrições 1h hora antes do início do evento; sujeito a lotação.

+ Novo gênero musical, a Música de Rezo tem em Ale de Maria um de seus principais expoentes. Suas canções, denominadas ‘curativas’ propõem o reforço da espiritualidade por meio da ‘Aliança das Egrégoras’, que simboliza a troca de energias positivas entre os seres humanos. Hiperespaço.

R. Laboriosa, 89, V. Madalena. 1º/5, 15h.

+ O mestre espiritual Sri Prem Baba está à frente de um Satsang. O termo em sânscrito significa ‘Encontro com a verdade’. Durante a atividade, ele compartilhará suas experiências e convidará os participantes a cantar. Parque Ibirapuera (ao lado do Auditório Ibirapuera). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 30/4, 15h.

+ O Beco do Batman também terá sua versão zen. Lá, o lutador Fernando Belatto ensina a técnica do DGI – Despertar do Guerreiro Interno. Discípulo do líder espiritual Prem Baba, ele alia artes marciais à auto-observação e à meditação na modalidade. R. Gonçalo Afonso e R. Medeiros de Albuquerque, V. Madalena. 1º/5, 9h.

+ A ideia do Jazz Meditativo não é que os músicos Josué dos Santos (saxofone), Cássio Ferreira (saxofone), Leandro Cabral (piano), Vitor Cabral (bateria) e Robinho Tavares (baixo) realizem um show. Em postura de meditação, eles improvisam sons que buscam integrar os participantes numa grande corrente de não-pensamento. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. 1º/5, 16h30.

+A música é a principal matéria-prima do trabalho de Anita Carvalho e seu projeto True Sounds. Para colaborar no processo de autoconhecimento, ela apresenta posturas da ioga para que o participante entre em contato com seu interior. Parque Ibirapuera (ao lado do Auditório Ibirapuera). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 30/4, 11h45.

SÓ NA PAZ

As atividades meditativas não precisam se restringir à Virada Zen. A seguir, conheça organizações que trabalham com meditação e ioga e lugares calmos para você desacelerar

Foto: Paulo Liebert/Estadão

+ Em Cotia, o Templo Zu Lai (foto) é uma ilha de calmaria no entorno da Rodovia Raposo Tavares. Ele é um dos templos da Ordem Fo Guang Shan, fundada em Taiwan. Aberto ao público, tem cerimônias e palestras aos fins de semana, além de cursos de meditação e ioga. Não deixe de conhecer o restaurante vegetariano. Estr. Fernando Nobre, 1.461, Cotia (acesso pelo Km 28,5 da Rod. Raposo Tavares), 3500-3600. 12h/17h (sáb., dom. e fer., 9h/17h; fecha 2ª). Grátis.

+ Desenvolvido pela educadora Renata von Poser, o BrincaYoga reúne técnicas de ioga com atividades lúdicas e brincadeiras para crianças. Além de vivências em espaços da cidade, Renata organiza um curso de formação para pais e educadores, na Casa Jaya ( R. Capote Valente, 305, Jd. Paulista). Inscrições pelo site www.brincayoga.com.br

+ O Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi, em Pinheiros, foi fundado pelo mestre Geshe Kelsang Gyatso em 1993. O espaço organiza retiros, palestras e cursos sobre meditação e budismo – algumas das atividades são cobradas. R. Artur de Azevedo, 1.360, Pinheiros, 3476-2328. 14h/19h. Inf.: www.meditadoresurbanos.org.br

+ A Fundação Arte de Viver foi criada por Sri Sri Ravi Shankar, com sedes em vários países. No Brasil, promove projetos e eventos de meditação e ioga. Um deles é a ‘Meditação da Lua Cheia’, que ocorre simultaneamente em diversas cidades, incluindo SP (o próximo encontro é no dia 21/5). Conheça a organização pelo www.artedeviver.org.br

+ Um dos maiores espaços brasileiros de meditação, o Solo Sagrado de Guarapiranga ocupa um terreno de mais de 320 mil m2, às margens da represa, em Parelheiros. Com um templo ecumênico e um amplo jardim, o espaço foi criado a partir dos modelos de ‘paraísos terrestres’, concebidos por Mokiti Okada. Então, desacelere e passe o dia contemplando a natureza do local. Av. Prof. Hermann Von Ihering, 6.567, Parelheiros, 5970-1000. 4ª, 5ª e 6ª, 7h30/15h (exceto feriados; abre no último fim de semana no mês). Grátis.

+ Comandada por um mestre convidado, a Música e Meditação no Escuro é uma meditação acompanhada do grupo Trovadores Urbanos. Os encontros são mensais no Armazém da Cidade (R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena, 2595-0100). O próximo será no dia 29/4. Informações no site www.trovadoresurbanos.com.br

Inspire, expire. Alexandre Lopes, instrutor da Fundação Arte de Viver, ensina uma técnica simples, mas que pode ajudar qualquer pessoa a entrar em estado de meditação.

“Inspirar pela narina esquerda, fechá-la com o dedo anelar e expirar pela direita. Inspirar agora pela direita, tampar com o polegar e expirar pela esquerda. Os outros dedos podem ficar repousando. Continuar assim alternadamente, sempre prestando atenção à respiração”, explica.