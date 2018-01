Virada Sustentável e outros passeios gratuitos para aproveitar no fim de semana

Foto: divulgação

Até domingo (28), parques, museus e outros espaços recebem a 6ª edição da Virada Sustentável. Neste ano, o evento reúne mais de 800 atrações gratuitas, como atividades infantis, práticas esportivas e espetáculos.

Entre os destaques da programação, no sábado (27), o Parque Ibirapuera abriga um espaço com brincadeiras para crianças pequenas durante todo o dia, além de práticas zen para adultos. Às 15h, o parque também recebe o projeto ‘Jazz ao Pôr do Sol’, com músicos e Djs.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no domingo (28), a partir das 14h, há edição especial do ‘Pic Nic à Moda Antiga’, em frente ao Parque Augusta, com direito a um bonde projetado pelo artista Eduardo Srur. A programação completa do evento pode ser conferida no link bit.ly/ViSus2016.

Veja outros passeios para o fim de semana:

Feira de Artes da Vila Madalena

Neste domingo (28), ruas da Vila Madalena são abertas ao público para receber a 39ª edição da feira. Além dos expositores (foto), a programação traz atrações como shows, oficinas e um espaço para crianças. Ruas Fradique Coutinho, Wisard, Fidalga, Purpurina e Aspicuelta. Dom. (28), 9h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FeiVila

Hora H

O evento presta homenagem a Haroldo de Campos com debates e atrações culturais sobre a obra do poeta. Neste ano, um dos destaques é o diretor de teatro Felipe Hirsch, que apresenta, no domingo (28), às 19h, um trecho de sua nova peça ‘Concreto’. A Casa Guilherme de Almeida também receberá atrações no dia 3/9. A programação completa está no site www.casadasrosas.org.br. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Sáb. (27), a partir das 17h; dom. (28), a partir das 14h. Grátis.

Festival #EseEssaRuaFosseSua

O festival ocupa uma rua do Centro com programação cultural. Entre as atrações, há show de Karol Conka e discotecagem da festa Selvagem, além de oficinas e food trucks. R. 15 de Novembro, Centro. Dom. (28), 14h/21h. Grátis.

Corrida Maluca

O evento é um encontro de carros antigos que seguem por uma carreata pelo Centro. Nesta 14ª edição, também haverá um espaço gastronômico e uma feira de roupas e peças de decoração. Pça. Dom Orione, s/nº, Bexiga. Sáb. (27), 11h/19h. Grátis.