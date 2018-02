Em sua 5ª edição, Virada Sustentável reúne 700 atrações

Uma programação multifacetada com mais de 700 atividades compõe a 5ª edição da Virada Sustentável. O evento é aberto na quarta (26), às 11h, com debate sobre sustentabilidade mediado pela economista Ana Carla Fonseca no Auditório Ibirapuera. Os ingressos serão distribuídos 1h30 antes. A partir de quinta (27), intervenções e mostras ocupam diversos pontos da cidade.

Caco Galhardo expõe imagens do gibi Heróis do Clima

O cartunista Caco Galhardo expõe no metrô Sé, durante o horário de funcionamento da estação, as imagens que compõem o gibi ‘Heróis do Clima’, que retrata o aquecimento global. No parque Burle Marx, entre 8h e 18h, a exposição ‘Olhar Selvagem’ joga luz sobre a vida na selva, especialmente de espécies ameaçadas de extinção. Um show da cantora e compositora Céu marca o fim da virada no dia 30/8, às 16h, no parque Villa Lobos. A programação completa pode ser conferida no site www.viradasustentavel.com