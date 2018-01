Virada Inclusiva e outros passeios para o fim de semana

Foto: Equipe SP Leituras/divulgação

Neste fim de semana, diferentes espaços participam da 7ª edição da Virada Inclusiva, em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12). A programação gratuita começa nesta sexta-feira (2) e vai até domingo (4).

Entre os destaques deste ano, a Casa Guilherme de Almeida (R. Macapá, 187, Sumaré) exibe, nesta sexta (2), às 15h, o filme ‘Hoje Eu Quero Voltar Sozinho’, de Daniel Ribeiro. No mesmo dia, às 17h, a Cia. de Dança de Rodas para o Ar se apresenta no Teatro Sérgio Cardoso (R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista).

Na manhã do sábado (3), tem equitação adaptada com o Instituto Anjos de Deus, às 9h, no Parque da Água Branca (Av. Francisco Matarazzo, 455). E, às 11h, na Biblioteca de São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana), terá xadrez adaptado para deficientes visuais.

6ª (2) a dom. (4). Grátis. Inf.: bit.ly/Vinclusiva

Confira outros passeios para o fim de semana:

Festival ZUM 5 Anos

A revista ZUM comemora cinco anos com festival na Biblioteca Mário de Andrade. Entre as atrações, ao longo do sábado (3), há feira de publicações independentes. Às 15h, tem conversa entre o artista Paulo Bruscky (foto); Filipe Peçanha, da Mídia Ninja; e a pesquisadora Ivana Bentes. R. da Consolação, 94. Sáb. (3), 11h/21h. Grátis. Inf.: www.revistazum.com.br

Diálogo no Escuro

Em um circuito escuro, os visitantes são guiados por deficientes visuais. Sentidos como o tato e a audição são estimulados por meio de sons da natureza e cheiros. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. 11h/18h30 (4ª, 13h/20h30; sáb. (11h/18h30; fecha dom.). R$ 12/R$ 30. Até sáb. (3).

Música e Transformação

O evento começa com um encontro com o mestre budista Lama Michel Rinpoche. Em seguida, há show com a Nação Zumbi. Durante as atrações, também há uma mostra de arte digital baseada nas obras de Portinari. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Pinheiros. Sáb. (3), 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/MusTraf

Planetário Aristóteles Orsini

Inaugurado em 1957, o Planetário do Ibirapuera foi o primeiro do País. Recém-reformado, funciona com quatro sessões diárias . Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5575-5206. 4ª a dom., 10h, 12h, 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).