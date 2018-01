Virada Esportiva reúne mais de mil atrações no fim de semana

Foto: Felipe Rau/Estadão

Este fim de semana não é para ficar parado. No sábado (24) e no domingo (25), a cidade recebe a Virada Esportiva. Durante 34 horas, 62 espaços promovem mais de 1.200 atividades.

Entre os destaques da programação, no Centro Esportivo Tietê (Av. Santos Dumont, 843, Luz), das 10h às 18h, há brincadeiras em brinquedos infláveis para crianças, e Bungee Jump e simuladores de queda livre para os adultos. Já no Vale do Anhangabaú, das 9h às 17h, a Associação Nacional de Basquete monta uma estrutura para receber uma série de atividades, como torneios de arremesso e enterradas.

Se quiser algo mais calmo, há aula de ioga no Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579), no sábado (24), às 18h30, e sessões de meditação com tambores, no Parque Burle Marx (Av. Doná Helena Pereira de Morães, 200, V. Andrade), no domingo (25), às 10h30.

Na madrugada do sábado (24), é a vez da ‘Pedalada Noturna Move Brasil’. Partindo do Parque das Bicicletas (Al. Iraé, 35, Indianópolis), às 21h, os ciclistas fazem um percurso de 30 km pela região central da cidade, passando pela Avenida Paulista. Em seguida, voltam para o Parque das Bicicletas. Para participar, é preciso se inscrever pelo site do Sesc (www.sescsp.org.br). O credenciamento e a concentração começam às 18h.

Programação: http://oesta.do/VEsportiva