Virada Esportiva leva competições e vivências a espaços públicos de SP

Neste fim de semana, espaços públicos serão ocupados pela Virada Esportiva. Entre sábado (24) e domingo (25), o evento organiza atividades gratuitas, como competições e vivências esportivas.

Em uma arena montada no Vale do Anhangabaú (foto), por exemplo, o público pode se aventurar em modalidades como parkour, rapel e escalada durante todo o período. O Parque do Carmo (Av. Afonso Sampaio Souza, 951, Itaquera) também estará radical, com parede de alpinismo e tirolesa, no sábado (24) e no domingo (25), das 9h às 17h.

Na agenda de competições, no domingo (25), às 9h30, o Ginásio Mauro Pinheiro (R. Abílio Soares, 1.300, Paraíso) recebe a 22º Campeonato Paulista de Kung Fu.

Sáb. (24), 8h, a dom. (25), 18h. Grátis. Programação: bit.ly/VEsp2016

Jardim Secreto Fair

A feira reúne produtores independentes e atrações culturais. Nesta edição, além dos produtos vendidos, há um espaço gastronômico vegano, oficinas e apresentação de bandas. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (24), 12h/20h. Grátis.

Petópolis

Em uma área de 500 m2, foi montado um complexo de atrações e serviços – cobrados separadamente – para animais de estimação e seus donos. Lá, é possível, por exemplo, levar seu pet na ‘academia’ ou matar a fome (dele) em um restaurante. Center Norte. Travessa Casalbuono, 120, V. Guilherme, 2224-5959. Sáb. (24) e dom. (25), 11h/21h. Entrada: grátis.

Shimano Fest

Mistura de feira e festival, o Shimano Fest apresenta as tendências do mercado do ciclismo. Mas também há programação com shows, competições e até uma área com atividades infantis. Jockey Club. R. Dr. José Augusto de Queiroz, s/nº, portão 1. Sáb. (24), 9h/17h; dom. (25), 9h/18h. Grátis (com doação de 1 kg de alimento não perecível). Inf.: bit.ly/Shim2016

Viagem Gastronômica: Pablo Neruda

Na atividade comandada pela historiadora Dolores Freixa, primeiro, o público conhece a carreira de Pablo Neruda. Depois, é convidado a experimentar e aprender a preparar dois quitutes citados na obra do poeta chileno. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiróz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (24), 15h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).