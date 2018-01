Virada Esportiva e Semana Move promovem atividades gratuitas por toda a cidade

Dois eventos promovem atividades gratuitas – a Virada Esportiva, entre sábado (23) e domingo (24); e a Semana Move, do Sesc, que segue até dia 30/9.

Humberto Abdo (especial para o Estado)

VIRADA ESPORTIVA

+ Com largada e chegada no Vale do Anhangabaú (foto acima), o Passeio Ciclístico SP organiza um percurso de 10 km para os fãs de bicicleta, passando pelas principais ruas e avenidas do centro histórico da cidade. Vale do Anhangabaú, s/nº, Centro. Dom. (24), 7h/10h.

+ Com times de futebol de imigrantes de várias origens, a final da Copa de Integração dos Refugiados será disputada entre Marrocos e Nigéria. Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-4650. Dom. (24), 14h.

+ No Santana Parque Shopping, visitantes poderão praticar beisebol com uma máquina de arremesso, que simula a ação do lançador. R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, 2238-3002. Sáb. (23), 12h/22h; dom. (24), 12h/20h.

+ Como parte do evento, a Virada Esportiva Oriental 2017 reúne as principais modalidades de seis países: China, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Tailândia e Filipinas. A programação inclui ginástica para a terceira idade e artes marciais – como caratê, sumô, taekwondo, kung fu e tai chi chuan. Pça. da Liberdade, s/nº, Centro. Sáb. (23) e dom. (24), 10h/18h.

+ No Largo da Batata será montada uma arena com práticas de mahamudra (método indiano de exercícios) e ioga; atividades com skate; e partidas abertas de ‘quadrugby’, um rugby para cadeirantes. O local também recebe um evento dedicado ao crossfit, programa de treinamento e condicionamento físico. Largo da Batata, s/nº, Pinheiros. Sáb. (23) e dom. (24), 8h/19h.

+ Para a abertura da Virada Esportiva, o atleta Felipe Camargo (foto) escala um dos mais recentes cartões-postais de São Paulo – a Ponte Estaiada. No topo dela, será hasteada a bandeira do evento. Ponte Octávio Frias de Oliveira, Brooklin. Sáb. (23), 6h/10h.

ENTREVISTA: Felipe Camargo

O escalador paulista falou ao Divirta-se.

Você ficou animado com a proposta de escalar um ponto turístico?

Na verdade, sempre tive vontade de escalar a Ponte Estaiada, por ser um marco da cidade de São Paulo e também por ser uma construção alta – gosto de lugares altos [risos]. Começamos uma conversa com a Prefeitura e eles receberam a ideia de braços abertos, sugerindo que o feito fosse a abertura da Virada. Fiquei muito honrado, topei na hora.

Como surgiu seu interesse por escalada?

Comecei a escalar por acaso, no Sesc de São José do Rio Preto, quando tinha 10 anos de idade. Estava jogando futebol no clube e uns amigos me chamaram para experimentar o esporte em uma parede perto da quadra. De cara, me apaixonei pelo esporte e nunca mais parei. Isso já faz 16 anos e virou minha vida.

Você espera que a sua participação na abertura ajude a conquistar mais fãs do esporte?

Sim, espero que a repercussão seja grande, ainda mais por se tratar de um cartão-postal da cidade. Espero que o feito atinja tanto quem já escala e se interessa pelo esporte quanto quem conhece pouco sobre a escalada.

Qual é a importância de eventos como esse, na sua opinião?

Acho muito importante fomentar a prática de esportes, principalmente em uma cidade como São Paulo, onde todo mundo está na correria o tempo inteiro e nunca tem tempo pra nada. Quando você entra na rotina de um esporte e começa a praticá-lo com frequência, sua qualidade de vida melhora e a saúde também. Um grande evento como esse lembra as pessoas da importância não só de fazer exercícios físicos e se cuidarem, mas também de sempre buscar novos objetivos.

Suas escaladas costumam ser feitas sempre em montanhas, áreas sem barulho ou poluição. Escalar uma ponte no meio da cidade é muito diferente do que você está acostumado?

Escalar na cidade e na natureza é bem diferente mesmo. Apesar de treinar em academias de escaladas indoor quando estou em grandes cidades, geralmente realizo projetos em meio à natureza, que é o berço da escalada. Existem poucos centros urbanos no mundo com montanhas e rochas bem acessíveis e São Paulo não é um deles, infelizmente. Porém, se eu puder servir de inspiração para que as pessoas saiam da rotina, se desafiem e busquem novos esporte, terei cumprido minha missão com esse projeto.

+ Com inscrições no local, skatistas amadores e profissionais (foto acima) podem participar do Banks Park Attack, campeonato organizado na pista do Parque das Árvores. O local também recebe food trucks, atrações musicais e grupos de hip pop da região do Grajaú, como Clube do Berro, Canella Fina, JPA Epycentro e o DJ Bee L. Pça. Pq. das Árvores. Av. do Arvoreiro, s/nº, Pq. das Árvores. Sáb. (23), 10h/18h.

+ No Ginásio Mané Garrincha, 1.600 atletas de categorias iniciantes participam da 15ª Copa Brasil de Kung Fu. As lutas ocorrem simultaneamente em 11 áreas. R. Pedro de Toledo, 1.651, Ibirapuera, 5671-6054. Sáb. (23), 10h/17h.

+ No 23º Campeonato Paulista de Kung Fu, são as categorias intermediárias e avançadas que competem. No Ginásio Mauro Pinheiro, estarão 3.600 atletas. R. Abílio Soares, 1.300, Paraíso, 5671-6054. Dom. (24), 10h/18h.

+ A série de palestras O Esporte e o Direito, com 30 minutos cada, irá discutir temas como direito desportivo e jornalismo esportivo. Museu do Futebol. Pça. Charles Miller, s/nº, 3664-3848. Dom. (24), 8h30/18h (retirar ingresso 1h antes). Inf.: bit.ly/EspDir

SEMANA MOVE

+ No primeiro dia da Semana Move, o Treino de Corrida com Vanderlei Cordeiro de Lima (foto abaixo) promove bate-papo e vivência com o ex-maratonista olímpico. Serão compartilhadas técnicas e dicas sobre os fundamentos da modalidade. Horto Florestal. R. do Horto, 931, 2231-8555. Sáb. (23), 9h/11h.

+ Comandado pelo ex-tenista que foi semifinalista em Roland Garros, o evento Tênis com Fernando Meligeni inclui demonstração e vivência de jogo e um bate-papo – neste último caso, são 60 vagas, com inscrições 30 minutos antes. Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, 3311-9651. Sáb. (23), 15h/17h.

+ Em Skate com Sergio Negrão, o atleta brasileiro participa de bate-papo e apresentação esportiva. Negrão já integrou competições na categoria vertical e conquistou prêmios nacionais e internacionais. Sesc Itaquera. Ginásio de Esportes. Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (23), 13h/17h.

+ Entre as atividades noturnas, os participantes do Move Pedal percorrem a região central, passando por pontos como a Avenida Paulista e o Teatro Municipal (foto acima). Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª (27), 19h30/21h30.

+ Na atividade Aprendendo a Andar de Bicicleta, crianças e adultos aprendem regras e dicas para pedalar de forma segura na cidade. Sesc Pinheiros. Ginásio Topázio (5º andar). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. e dom., 14h/17h30. Até 1º/10.

+ O Sesc Carmo promove a Caminhada ao Parque da Aclimação, onde ocorrerá uma aula aberta de ioga. A atividade dura 40 minutos e as inscrições podem ser feitas no local. Sesc Carmo. R. do Carmo, 147, 3111-7000. Sáb. (23), 8h/11h.

+ Organizada pelo Sesc Interlagos, a Caminhada Billings (foto acima) terá um percurso de 2 km e os participantes poderão observar a biodiversidade do entorno da Represa Billings, com espécies de árvores exóticas e nativas. Sesc Interlagos. Viveiro de Plantas. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (24), 10h/12h.

+ Dentro do autódromo de Interlagos, o Torneio de Basquete 3X3 apresenta essa variação do esporte, disputada entre times de três pessoas. Na aula aberta, serão realizados desafios de habilidades e apresentações de atletas. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos, 5666-8822. Sáb. (23), 9h/16h30.

+ No bate-papo Mulheres nas Lutas com Natália Falavigna (foto acima), a atleta de taekwondo fala sobre os preconceitos e as mudanças sentidas em relação à participação das mulheres em modalidades de luta. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 3ª (26), 18h30.

+ O Circuito Lúdico de Corrida para Crianças será composto por corridas de velocidade, de revezamento e com barreiras, além de salto em altura. As atividades são voltadas a crianças de 3 a 12 anos. Sesc Vila Mariana. Praça externa. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (23), 15h/18h.

+ Marcel Sturmer, Thalita Haas e Rafaela Freitas, campeões em várias competições internacionais da modalidade, participam de Patinação Artística, uma série de apresentações organizadas no 8º andar da recém-aberta unidade do Sesc. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 30/9, 15h/17h.

+ Guiado pelo historiador Cadu de Castro, o passeio ciclístico Ásia, Religião e São Paulo explora um olhar histórico e cultural sobre locais da cidade ligados a países como Índia, Japão e Coreia do Sul. Para maiores de 18 anos. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (24), 8h.