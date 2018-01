Com cerca de 1.500 atrações, Virada Cultural chega à sua 11ª edição

Em sua 11ª edição, a Virada Cultural permanece com os shows em primeiro plano. Mas também contempla espetáculos de teatro e dança, opções gastronômicas e atrações para crianças. Há diversos palcos temáticos. Na Praça da República, haverá o Arraial da Inezita Barroso (em homenagem à cantora que morreu este ano), só com músicos regionais. Artistas da Jovem Guarda relembram os 50 anos do estilo na Avenida São João. Já o palco montado na Praça Júlio Prestes será aberto com show do Monobloco (18h), com Daniela Mercury na sequência (21h). O encerramento do evento fica por conta de Caetano Veloso, que se despede da turnê ‘Abraçaço’. Metrô e trem funcionarão durante as 24 horas da Virada, permitindo a locomoção do público entre as ruas, espaços internos e parceiros que recebem atrações (caso de algumas unidades do Sesc). A seguir, 40 atrações selecionadas e organizadas por faixas de horário. Renato Vieira (com colaboração de Celso Filho e Rafael Abreu)

Sábado, às 18h, tem Orquestra Paulistana de Viola Caipira na Praça da República

É SÓ O COMEÇO: Selecionamos dez atrações para você escolher como quer curtir os primeiros momentos da Virada, no sábado (20). Só lembre de guardar energia para as próximas horas

19h

O Galinhódromo reunirá chefs com suas receitas de galinhada. A do restaurante Dalva e Dito, comandado por Alex Atala, curador do evento, custa R$ 30. A Cervejaria Nacional e o Riviera Bar venderão as bebidas. Outra alternativa para repor as energias durante o evento será o projeto Chefs na Rua, no Largo São Francisco, entre 10h e 20h de domingo.

Pça. Roosevelt. 19h/3h.

Dona Ivone Lara

20h

Ao lado de convidados como as cantoras Aline Calixto e Mariene de Castro, Dona Ivone Lara lança o ‘Sambabook Dona Ivone Lara’.

Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq.Ibirapuera. Av. Pe- dro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075.

Renato Teixeira

20h

São raros os shows de Renato Teixeira na cidade em que os ingressos não estão esgotados com antecedência. É uma boa oportunidade de ver o artista, que recentemente teve seus discos clássicos relançados em uma caixa, interpretar músicas que marcaram sua carreira. ‘Tocando em Frente’, ‘Frete’ e, claro, ‘Romaria’ estão entre elas.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700.

20h30

Dirigido por Georgette Fadel, o espetáculo MundoMudo, da Cia. Azul Celeste, é inspirado na obra de Samuel Beckett. Dois palhaços, interpretados pelos atores Henrique Nerys e Jorge Vermelho, abordam temas como a relação com o outro e também o isolamento e o abandono.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Pais Leme, 195, 3095-9400. Retirar ingresso nas bilheterias das unidades do Sesc, a partir de 17h do sábado (20).

21h

O Balé da Cidade apresenta ‘O Balcão de Amor’. Com coreografia, figurino e desenho de luz concebidos pelo israelense Itzik Galili, o espetáculo, cuja estreia ocorreu no ano passado, tem duração de apenas seis minutos. Nele, é retratado o mambo, por meio da música do compositor cubano Perez Prado, considerado o rei do estilo. Um casal de bailarinos

é o foco da apresentação, que mistura movimentos precisos à sensualidade caribenha.

Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401.

João Donato

21h

O Japão sempre recebeu bem João Donato – e agora ele decide retribuir a reverência. O músico montou show com repertório que explora as conexões entre o Brasil e o país oriental.

Sesc Itaquera. Palco da Praça de Eventos. Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200.

22h

Na edição de 2013 da Virada Cultural, Odair José relembrou as músicas de seu disco cult ‘O Filho de José e Maria’ (1977). Agora, ele dá espaço aos seus grandes sucessos e também ao repertório de seu álbum recém-lançado, ‘Dia 16’, calcado em uma sonoridade de rock clássico dos anos 1970.

Palco Rio Branco. Cruzamento das Avenidas Duque de Caxias e Rio Branco, Centro

22h

Tiago Abravanel conquistou elogios de crítica e público pela atuação como protagonista de ‘Tim Maia – Vale Tudo, O Musical’, que estreou em 2011. O artista ocupa o palco da Praça Princesa Isabel (que tem programação voltada aos musicais), cantando, em um show especial, os grandes sucessos do ‘síndico’.

Palco Princesa Isabel. Pça. Princesa Isabel, República.

22h

Em cartaz há nove anos, A Alma Imoral é um monólogo baseado em livro escrito pelo rabino Nilton Bonder. Clarice Niskier – que ganhou o Prêmio Shell em 2007 por seu desempenho -, também assina a adaptação, supervisionada por Amir Haddad. Nua em cena, a atriz fala sobre subordinação, limites e espiritualidade, baseados em relatos do Velho Testamento e parábolas da religião judaica. Em meio a esses contextos, Clarice joga luzes sobre o sentido da existência

e suas implicações.

Palco Rua Araújo. Copan. R. Araújo, 200, República.

Os Paralamas do Sucesso

23h

Os Paralamas do Sucesso apresentam show da turnê que celebra suas três décadas de carreira. O trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone faz show repleto de hits. ‘Lanterna dos Afogados’, ‘Cuide Bem do Seu Amor’ e ‘Quase um Segundo’ estão no repertório. Domingo (21), às 18h, eles fazem outro show.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Pais Leme, 195, 3095-9400. Retirar ingresso nas bilheterias das unidades do Sesc a partir de 17h do sábado (20).

NOITE ECLÉTICA. As atrações invadem a madrugada. E, para as primeiras horas de domingo (21), há shows de nomes como Lenine e Alceu Valença, sessões de cinema e baladas

0h

Desde as 18h de sábado (20), o Parque da Luz vai concentrar várias baladas. Serão 17 coletivos se revezando naquele espaço. À meia-noite, no entanto, várias das festas estarão ‘sobrepostas’. A Mamba Negra, que promete ir até as 11h de domingo (21), terá um set do turco Baris K – ao mesmo tempo em que Free Beats, Metanol, Mel e Laço realizam

outras festas por ali.

Pça. da Luz, Bom Retiro.

Lenine

0h

Após apresentações esgotadas no Sesc Pinheiros, Lenine volta a São Paulo com o show de seu novo álbum, ‘Carbono’. ‘Cupim de Ferro’, composta com a Nação Zumbi, está no CD. Palco Júlio Prestes. Pça. Júlio Prestes, Luz.

0h

Laura Lavieri, fiel escudeira de Marcelo Jeneci, apresenta seu trabalho solo em show com o parceiro. A dupla também interpreta músicas dos dois CDs do cantor e compositor.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Retirar ingresso nas bilheterias das unidades do Sesc a partir de 17h do sábado (20).

Hermeto Pascoal

0h

Há anos, Hermeto Pascoal não faz shows em formação de trio. Nos anos 1990, fez apresentações ao lado do multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo e do baterista Nenê – que, agora, se reencontram com ele. Temas autorais e improvisações estarão presentes no repertório.

Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100.Retirar ingresso a partir das 21h de sábado (20).

Baby do Brasil

1h

Baby do Brasil e Otto haviam dividido o mesmo palco em show de Tulipa Ruiz, no fim do ano passado, em um saudável encontro de gerações. Agora, os dois decidiram repetir a dose, interpretando seus repertórios e acompanhados por uma banda de sete músicos.

Sesc Consolação. Ginásio Vermelho (600 lug.) R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Retirar ingresso nas bilheterias das unidades do Sesc a partir de 17h do sábado (20).

1h

Chico César faz show de lançamento de ‘Estado de Poesia’ – primeiro CD de inéditas desde 2008 – nesta quarta (24), no Centro Cultural Rio Verde. Mas, durante a Virada, o cantor e compositor interpreta hits da carreira. Parte deles vem de seu primeiro álbum, ‘Aos Vivos’ (1995), que ele revisitou na edição de 2009 do evento. Esse trabalho contém canções como ‘Mama África’ e ‘À Primeira Vista’.

Palco Barão de Limeira. Al. Barão de Limeira, Campos Elísios.

1h30

O CineSesc exibe filmes musicais durante a Virada, com discotecagem entre as sessões. À 1h30, é a hora de Hair (1979), clássico de Miloš Forman sobre o movimento hippie e a guerra do Vietnã. Além dele, serão exibidos ‘A Noviça

Rebelde’ (sáb., 18h), ‘Flashdance’ (sáb., 21h30) e ‘Priscilla, a Rainha do Deserto’ (sáb., 23h30).

R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, metrô Consolação, 3087-0500.

Fábio Jr.

2h

Dirigido por Débora Dubois e Márcio Macena, o musical Rita Lee Mora Ao Lado será apresentado em uma versão pocket. Mel Lisboa interpreta Rita Lee, que tem sua história contada pela personagem Bárbara Farniente, uma vizinha que acompanhou de perto a vida da família da cantora. Em meio ao enredo, Mel interpreta ‘Agora Só Falta Você’, ‘Doce Vampiro’. ‘Coisas da Vida’, entre outros sucessos da carreira de Rita.

Palco Princesa Isabel. Pça. Princesa Isabel, República.

3h

‘Caça e Caçador’ e ‘Alma Gêmea’ são algumas das músicas com as quais Fábio Jr. deve animar o público. Ele acaba

de lançar o primeiro CD de inéditas em 11 anos. ‘O Que Importa É a Gente Ser Feliz’ é o single, que também dá nome à sua turnê.

Palco Júlio Prestes. Pça. Júlio Prestes, Luz.

4h

A madrugada segue e Alceu Valença mantém o pique da Virada. É junho e o artista pernambucano – que tem montado shows diferentes para as várias épocas do ano – não desperdiça a oportunidade de interpretar forrós e emboladas. ‘Coração Bobo’ e ‘Morena Tropicana’ são certas na apresentação. Alceu também deve homenagear seus grandes mestres Luiz Gonzaga (de quem regravou com êxito ‘Cintura Fina’ e ‘Vem Morena’ em 1980) e Jackson do Pandeiro.

Palco República. Pça. da República, Centro.

PÚBLICO NOVO. O domingo (21) amanhece e abre espaço para atrações infantis, que fazem parte da Viradinha Cultural. Mas os adultos não ficam de fora da programação, claro

Tom Zé

7h

No domingo de manhã, a felicidade vai desabar sobre os homens com o show de Tom Zé. Na hora, ninguém escapa: sua criatividade como artista permanece intacta. Prestes a completar 80 anos, o baiano de Irará renovou seu leque de parceiros no CD ‘Vira Lata na Via Láctea’ (2014), com participações de Criolo, O Terno, Trupe Chá de Boldo, entre outros.

Palco Barão de Limeira. Al. Barão de Limeira, Campos Elísios.

9h

A contadora de histórias Andi Rubinstein não apenas narra, mas também encena e interage com o público. Nos espetáculos infantis, ela utiliza técnicas como o teatro de sombras e de bonecos. Ela estará no Parque Ibirapuera e convida as crianças a embarcarem em uma viagem fantástica, em ‘Um Encontro Inesperado: Contos do Brasil e de Portugal’.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana.

9h

A companhia de dança Cisne Negro apresenta três coreografias. Concebida por Tíndaro Silvano, ‘O Boi no Telhado’ é calcada nos diversos ritmos brasileiros, como samba e maxixe. Com base na canção homônima de Chico Buarque e Tom Jobim, ‘Sabiá’ tem a assinatura do coreógrafo Vasco Wellenkamp. Encerrando a apresentação, ‘Trama’, criação de Rui Moreira – que apresenta temas ligados à cultura popular, mesclando misticismo e brincadeiras.

Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro.

9h40

Três instrumentos de sopro e dois de percussão formam a Banda Paralela. Na descrição e no figurino, podem até parecer formais, mas eles não costumam deixar ninguém parado. A trupe, que faz música voltada ao público infantil, resgata as bandas de rua, mas com um repertório que vai do samba à dance music. Eles estão na programação da Viradinha na Praça Rotary.

Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque. Também há apresentações às 11h30 e 12h40

Os Três Porquinhos

10h

A Cia. Le Plat du Jour apresenta Os Três Porquinhos. Na adaptação, o conto dos irmãos Grimm é contado pela dupla de açougueiros Pipo e Pepe (foto), que apronta todas para conseguir um pouco de carne de porco.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana.

Erasmo Carlos

10h

Um dos principais nomes da Jovem Guarda, Erasmo Carlos estará no palco que homenageia os cinquenta anos do estilo e do programa de TV homônimo, que ele apresentava ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa. O Tremendão irá relembrar clássicos da época, como ‘Festa de Arromba’, ‘Vem Quente Que Eu Estou Fervendo’ e ‘Minha Fama de Mau’ .

Palco São João. Av. São João, próximo ao nº 1.100, Centro.

10h

Entre os destaques da programação da Viradinha na Praça Rotary, a Banda Mirim comemora dez anos de carreira. No repertório do show, músicas inéditas e sucessos dos premiados discos ‘Felizardo’ (2007) e ‘Espoleta’ (2010). A trupe é formada por 14 artistas, que cantam, brincam e interpretam – num um espetáculo que mistura teatro, música e arte circense.

Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque.

11h

A Osesp também participa da Virada, com uma apresentação gratuita do concerto regido pelo maestro Thomas Dausgaard – tendo o pianista Javier Perianes como solista. O programa da apresentação é composto por ‘As Travessuras de Till Eulenspiegel, Op.28’, de Strauss, ‘Concerto Para Piano em Sol Maior’, de Ravel, e ‘Sinfonia nº 4, Op.29 – A Inextinguível: Excertos’, de Carl Nielsen.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Retirar ingresso 1h antes.

12h

Banda que interpreta sucessos do samba-rock e da soul music nativa, Os Opalas fazem show no qual convidam Sandra de Sá. O grupo formado por Melvin Santhana, (vocal e guitarra), Renato Cardoso (baixo), Marcelo Bianca (percussão) e Américo Rodrigues (bateria) e a cantora já haviam se encontrado em um show na cidade há dois anos. No repertório, releituras de músicas como ‘Olhos Coloridos’.

Vale do Anhangabaú.

Fafá de Belém

12h

Disco que completa 40 anos em 2016, ‘Tamba-Tajá’ simbolizou a estreia de Fafá de Belém. A cantora interpreta seu repertório na íntegra, composto por músicas como ‘Fazenda’ e ‘Gaudêncio Sete Luas’.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Retirar ingresso a partir de 9h.

CHAVE DE OURO. A tarde de domingo (21) é a última oportunidade de aproveitar o evento. E shows aguardados, como os de Caetano Veloso e Emicida, estão em nosso roteiro

Grupo Trii

13h

Destaque da programação infantil, o Grupo Triii se apresenta na Praça Rotary. No palco, o trio, formado por Fê Stok, Marina Pittier e Estevão Marques, passeia por histórias e cantigas, convidando as crianças a cantar e brincar.

Biblioteca Monteiro Lobato. R. General Jardim, 485, V. Buarque.

15h

Sócio-fundador do Clube da Esquina, Lô Borges mostra clássicos de sua autoria. Um deles, ‘O Trem Azul’ teve gravações de Elis Regina e Tom Jobim. Outros, como ‘Para Lennon e McCartney’ e ‘Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor’ chegaram primeiro ao público pela voz de Milton Nascimento, que o revelou.

Palco Barão de Limeira. Al. Barão de Limeira, Campos Elísios.

Emicida

15h

Emicida continua a expandir suas conexões com grandes nomes da MPB. Para seu show na Virada, ele convida Martinho da Vila e João Donato.

Palco Júlio Prestes. Pça. Júlio Prestes, Luz.

16h

Apesar de estar há quase uma década sem um novo álbum (o último, ‘7 Sinais’, foi lançado há nove anos), Almir Sater continua sendo uma referência entre os violeiros do País. Em sua apresentação, o artista destaca músicas como ‘Tocando em Frente’ e ‘Chalana’.

Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500.

16h

Assim como Erasmo, Wanderléa também estará presente no palco que homenageia a Jovem Guarda. A Ternurinha – que, na Virada de 2013, revisitou as músicas do álbum ‘Maravilhosa’ (1972) – relembra seus grandes sucessos dos anos 1960. ‘Prova de Fogo’, composição de Erasmo Carlos, é um deles.

Palco São João. Av. São João, próximo ao nº 1.100, Centro.

17h

Atualmente interpretando o personagem Armandinho da novela ‘I Love Paraisópolis’, exibida pela TV Globo, Eduardo Dussek é responsável por grandes momentos da música pop brasileira, conseguindo equilibrar ironia e romantismo. ‘Cantando no Banheiro’, ‘Folia no Matagal’ e ‘Aventura’ são seus maiores sucessos. Com seu senso de humor raro, Dussek também faz o público rir com suas histórias.

Palco Arouche. Lgo. do Arouche, Centro.

17h

Evento que se integrou à Virada, o Dia da Música terá vários palcos. Um deles tem curadoria do grupo O Terno, que se apresenta às 17h. Mesclando indie rock e sons progressivos, o trio apresenta canções de seus dois álbuns. Há ainda shows de Luiza Lian (14h30) e Rafael Castro (15h).

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, Penha, 2295-0401. Retirar ingresso a partir das 11h.

18h

Com roteiro escrito por Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, o espetáculo Pessoas Perfeitas é baseado na vida de moradores do centro da cidade. Alguns desajustados e solitários, mas com desejos. Entre os personagens está Medalha, uma jovem órfã que foge da solidão do interior em busca de experiências existenciais e espirituais – e que chega à Igreja das Pessoas Perfeitas com o namorado.

Palco Rua Araújo. Copan. R. Araújo, 200, Centro.

18h

Lançado há 30 anos, ‘Mudança de Comportamento’ fez com que o Ira! despontasse como uma das grandes bandas

de rock surgidas nos anos 1980. Nasi (vocal) e Edgard Scandurra (guitarra), que reativaram o grupo sem a formação clássica no ano passado, tocam as 11 músicas do álbum – que trouxe ‘Núcleo Base’, ‘Tolices’ e a faixa-título.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Retirar ingresso a partir das 15h.

Caetano Veloso

18h

É a última chance. Antes de iniciar os shows com Gilberto Gil que celebram seus 50 anos de carreira, Caetano

Veloso encerra a turnê de ‘Abraçaço’, fechando oficialmente a Virada deste ano. Ao lado da Banda Cê, formada por Pedro Sá (guitarra), Ricardo Dias Gomes (baixo e teclado) e Marcelo Callado (bateria), o artista destaca o repertório de seu último álbum, sem abrir mão de hits.

Palco Júlio Prestes. Pça Júlio Prestes, Campos Elísios.

