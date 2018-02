‘Virada Aunimal’, ano novo chinês e outros passeios para conferir na cidade

Ano Novo Chinês 2018

No Templo Zu Lai, a celebração do novo ciclo da cultura oriental conta com workshops de origami e caligrafia chinesa – às 10h -, barracas com comidas típicas e apresentações como a tradicional dança do leão e do dragão – a partir das 13h. Templo Zu Lai. Estrada Fernando Nobre, 1.461, Cotia. Dom. (25), 10h. Grátis. Inf.: bit.ly/ANCZuLai

Ano Novo Chinês na Praça da Liberdade

Celebrando o ano do cachorro, o evento, também conhecido como Festival da Primavera, terá atrações como as danças do dragão e do leão, apresentações musicais e barracas com comidas e bebidas típicas. Pça. da Liberdade, s/nº. Dom. (25), 11h/19h. Grátis. Inf.: anonovochines.com

Esquina das Pimentas

Em Guarulhos, o novo shopping conta com um pátio central aberto, onde serão organizadas atrações culturais relacionadas ao universo do grafite, skate e tatuagem. Na programação de abertura, o local recebe o campeão mundial de skate Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, que às 10h participa da inauguração da Sandro Dias School, escola de skate assinada por Dias. O evento também inclui o lançamento do painel de grafite assinado por Ricardo Kaur, oficina com o DJ Slick das 11h30 às 12h e atividades como surfe mecânico e ‘bungee trampolim. Estr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Jd. Albertina, Guarulhos, 2543-2615. Inauguração: dom. (25), 10h/18h. Inf.: bit.ly/EsqPim

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Free Walking Tour LGBT #4

O coletivo LGBTT.me conduz um passeio de duas horas e meia para explorar pontos importantes da cidade na história da comunidade LGBT, como o Largo do Arouche, o Shopping Frei Caneca e o Museu da Diversidade Sexual. O ponto de encontro será na estação de metrô Santa Cecília, em frente à paróquia. Lgo. Santa Cecília, s/nº, Santa Cecília. Sáb. (24), 16h/18h30. Grátis.

Heroínas Reais

No galpão do Sesc Ipiranga, o projeto organiza uma programação dedicada a mulheres emblemáticas para a literatura, com bate-papos, oficinas e mediações de leitura. Aos domingos, sempre às 17h, o Coletivo Cafuzas conduz uma leitura com histórias de mulheres que transformaram o Brasil. Neste domingo (25), às 15h, a escritora Miriam Alves fala sobre sua produção literária e o fomento da literatura negra. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb., 14h30/18h; dom., 12h/18h. Grátis. Até 1/4. Inf.: bit.ly/HRSesc

Inclua-me

A exposição ‘Inclua-me Arte e Cultura Para Todos’ reúne reproduções de diversas obras do acervo do Sesc, com doze trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros produzidos para pessoas com deficiência visual. São peças criadas com materiais como lixa, tecidos, couro e plástico e apresentadas com recursos de audiodescrição. Memorial da Inclusão. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564, Barra Funda, 5212-3727. 10h/18h (sáb., 13h/17h; fecha 2ª). Grátis.

Virada Aunimal

O evento conta com atrações como o Pet Car – um carrinho de controle remoto para cães -, um parque com brinquedos para os animais, feirinha de adoção e um espaço para doação de sangue dos pets. A programação ocorre simultaneamente nos shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé. Complexo Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, Tatuapé. Sáb. (24) e dom. (24), 12h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/VAunimal