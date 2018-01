Vinte restaurantes para comemorar o Dia dos Pais em família

Para você aproveitar o domingo (14) com seu pai,o Divirta-se dá 20 dicas de restaurantes com menus ou pratos especiais:

+ Requintado bistrô francês, o Chef Rouge sugere feijão com lasca de trufa e ovo pochê (R$ 48), de entrada; stinco suíno com nhoque e cenourinhas (R$ 78; foto), como prato principal; e, para fechar, profiteroles com calda de chocolate ao uísque (R$ 26). R. Bela Cintra, 2.238, Jd. Paulista, 3081-7539.

+ Especialmente para a ocasião, o Oui vai servir mignon suíno assado com batatinhas e tomatinho confit (R$ 69, para dois; foto) – com direito a uma entrada. R. Vupabuçu, 71, Pinheiros, 3360-4491.

+ Boa oportunidade para provar as criações da chef Ana Luiza Trajano, do Brasil a Gosto. Entre os pratos, está o leitão à pururuca com tutu de feijão, arroz, couve refogada e banana empanada (R$ 72). R. Professor Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565.

+ O Açougue Central – que tem o chef Alex Atala entre os sócios – sugere um menu em três etapas, por R$ 295, para duas pessoas. O prato principal será ossobuco com nhoque de batata na manteiga de sálvia, para dividir. R. Girassol, 384, V. Madalena, 3095-8800.

+ O nhoque de batata com cogumelos trufados (R$ 74) é a sugestão do Due Cuochi para o almoço de domingo (14). Para os pais que não dispensam a sobremesa, a dica é o sorvete de coco com baba de moça e gengibre (R$ 27). R. Manuel Guedes, 93, Itaim Bibi, 3078-8092.

+ No Condessa Bistrô, a comemoração de Dia dos Pais começa já no sábado (13), com pratos especiais: ‘Arroz à Cadaqués com Camarão e Polvo’ (R$ 89) e panna cotta de capim santo com calda de damasco (R$ 25; foto). R. Bueno Brandão, 66, V. N. Conceição, 3842-5141.

+ A polenta com fonduta de gorgonzola abre o menu elaborado pelo chef Hamilton Mello para o almoço de Dia dos Pais. A refeição no Mellão também inclui costelinhas de javali marinadas no Cabernet com tagliatelle (foto) e salame de chocolate, por R$ 78. R. Pais de Araújo, 184, Itaim Bibi, 3078-0812.

+ Para quem quiser antecipar a comemoração, o Rubaiyat também servirá no sábado (13) o menu de domingo (14). A opção custa R$ 100 e inclui brandada de bacalhau, bife de chorizo e sobremesa. Av. Brig. Faria Lima, 2.954, Jd. Paulistano, 3165-8888.

+ O almoço no Vino! (R$ 79) dará direito a uma seleção de massas, como fettuccine à bolonhesa (foto) e lasanha – e ainda bufê de saladas, polpetone gratinado, porchetta, frango assado e costela. R. Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi, 3078-6442.

+ Com vista privilegiada da cidade, o Skye – na cobertura do Hotel Unique – sugere para a data ‘Ensopado de Peixe ao Sabor Amazonense’ (R$ 95). A pedida traz ainda tartar de filé mignon com mostarda Dijon, de entrada, e uma taça de vinho tinto. Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702.

+ Especializado em frutos do mar, o agradável Dalmo Bárbaro criou o ‘Spaghetti de Lagosta’ (R$ 79; foto), com molho de tomate. R. Gironda, 188, Jd. Paulista, 2985-4002.

+ O Karú vai receber os pais com uma cortesia, o petisco ‘Porcão’ (foto): barriga de porco e linguiça artesanais, com cebolas caramelizadas ao molho de jabuticaba. Entre os pratos da casa, está o ‘Raviolão Negro’ com purê de tomate, polvo e lula grelhados ao molho de manjericão (R$ 55). R. Joaquim Antunes, 48, Pinheiros, 2507-5932.

+ O coelho ao forno, com tagliolini na manteiga e sálvia, cogumelo, bacon e échalote (R$ 74; foto), é a sugestão do Italy para domingo (14). R. Oscar Freire, 450, Jd. Paulista, 3168-0833.

+ O Ovo e Uva vai preparar um brunch (R$ 95), com pães, petiscos, pratos – como galeto com polenta, ravióli de burrata e porchetta –, além de sobremesa e taça de espumante. R. Mateus Grou, 286, Pinheiros, 3085-3070.

+ Elaborado para agradar a toda a família, o farto cardápio do Sakagura A1 serve quatro pessoas, por R$ 380. Na seleção do chef Shin Koike estão vieiras empanadas, sushis e sashimis, tempurá, noodles e sobremesa. R. Jerônimo da Veiga, 74, Itaim Bibi, 3078-3883.

+ Com 28 anos, o clássico Bistrô Charlô fará para a comemoração arroz de rabada coberto com ovo frito (R$ 68; foto). R. Barão de Capanema, 440, Jd. Paulista, 3087-4444.

+ No JAM, os pais que pedirem o prato ‘Wasi Maguro’ (R$ 59; foto), sashimi de atum selado com gergelim e molho de manjericão, ganham um CD com a trilha da casa. R. Lopes Neto, 308, Itaim Bibi, 3473-3273.

+ Servido em três tempos, o almoço no Sensi Gastronomia vai custar R$ 78, no domingo (14). Destaque para a porchetta com polenta crocante e rúcula feita pelo chef Manuel Coelho. R. Gabrielle D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099.

+ O brunch especial do Armazém Morumbi, no Hotel Hilton, promete conquistar pela variedade de entradas, pratos quentes e sobremesas (R$ 90, com taça de champanhe). Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin, 2845-0000.

+ Recém-aberto, o francês Rendez-Vous vai presentear os pais que optarem pelo menu (R$ 85) com uma taça de vinho. A escolha do prato principal será entre o entrecôte e o salmão grelhado. R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 4564-0146.