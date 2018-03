Vinte restaurantes da cidade recebem chefs italianos para festival

A Settimana Della Cucina Regionale Italiana vai de 2ª (23) até 29/10 em 20 restaurantes da cidade, que recebem chefs italianos de diferentes regiões do país. Eles preparam menus que incluem entrada, dois pratos e sobremesa (R$ 80/R$ 235).

Para a 6ª edição do evento, o chef Manuel Coelho, do Sensi (R. Gabriele D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099), recebe Francesco Brunetti, do premiado L’Osteria di Passignano, na Toscana. Entre as opções do menu, está o ‘Fagottino’ (foto), massa fresca com creme de tomate e molho de manjericão.

No Piselli (R. Pe. João Manuel, 1.253, Jd. Paulista, 3031-5404), a cozinha ficará a cargo de Stefano Di Gennaro, da Puglia. Confira aqui os participantes