Novo bar de vinhos serve taças a partir de R$ 12 na Fradique Coutinho

Se for verdade que tomar um cálice de vinho por dia faz bem à saúde, o novo Vino! Bar já tem razões suficientes para abrir as portas. Com 350 rótulos enfileirados nas prateleiras e os preços rabiscados nas garrafas, os clientes escolhem ali mesmo – não há carta de vinhos. Dessas opções, 60 podem ser servidas em taça, com preços a partir de R$ 12.

Inaugurado há menos de um mês, o wine bar comandado pelo empresário Raphael Zanette fica quase em frente à estação Fradique Coutinho do metrô. Pela porta de vidro, na fachada, é possível ver o interior da casa e a movimentação do balcão. No térreo, taças penduradas no teto refletem as luzes do bar e ajudam a iluminar a atração principal: vinhos brancos, tintos e rosés de várias nacionalidades.

Se precisar de ajuda, os garçons indicam uma das opções mais pedidas nas últimas semanas, como o tinto espanhol da Real Compañia de Vinos (R$ 16, a taça) e o Alento Rosé (R$ 18, a taça), produzido em Portugal. Criado pelo chef Flávio Miyamura, o menu tem entradas bem servidas, como o ragu de linguiça com ovo mole e pão (R$ 19), além de ‘mini pratos’, pratos principais e sobremesas.

Para quem não entende de vinhos com a precisão de um enólogo profissional, o bar ganha charme extra por tratar com descontração e sem grandes formalidades uma das bebidas mais antigas do mundo: a trilha sonora de música pop e o teto retrátil do segundo andar, para dias mais quentes, são bons exemplos, assim como a sugestão de desenhar na sua taça com as canetas coloridas distribuídas pelos garçons.

Boa parte do acervo da casa vem de pequenos produtores, proposta que deve ser reproduzida na próxima unidade, prevista para abrir ainda este mês no hotel Maksoud Plaza. Para os adeptos do vinho, mais uma chance de manter um hábito milenar. Humberto Abdo

ONDE: R. Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, 2614-0145.

QUANDO: 16h/0h (6ª e sáb., 16h/1h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.