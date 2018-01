Vinil e Q-Burger ganham novas unidades – e Sailor comemora aniversário com festa no deck

Foto: divulgação

Depois de conquistar público cativo no Baixo Pinheiros, o Vinil Burger abre a segunda unidade, no espaço Vila Butantan. Com estilo industrial e cozinha aberta, a casa mantém os bons sanduíches, como o cheese salada, com cebola caramelizada e bacon (R$ 24; foto). Para beber, há novos milk-shakes (R$ 14, 300 ml ) e a cerveja da casa The Golden Larger (R$ 12; foto). R. Lemos Monteiro, 206, Butantã, 3564-8731. 10h/20h (5ª a sáb., até 22h).

Foto: divulgação

Inaugurado em 2014, em Perdizes, o Q-Burger ganhou filial com dois andares, em Santa Cecília. O cardápio idêntico ao da matriz traz sanduíches como o ‘Q-Burger Bacon’ (R$ 27,50; foto), montado com hambúrguer de 160 gramas, geleia de bacon e muçarela. A porção de batatas rústicas sai por R$ 17,90. R. Baronesa de Itu, 375, S. Cecília, 5058-5081. 11h/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb., até 2h).

Foto: Marília Jacobson

O Sailor Burgers & Beers festeja seu 1º aniversário com edição especial do ‘Burger no Quintal’, neste sábado (3), das 14h30 às 20h. Para animar, música ao vivo, seleção de cervejas e o sanduíche ‘Canastra’ (R$ 35; foto), feito no deck. R. Vupabuçu, 309, Pinheiros, 3031-1267. 11h45/15h e 18h/0h15 (6ª, 11h45/0h15; sáb., 12h/0h15; dom., 13h/22h15; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de hamburguerias na capital:

Come on Burger

O ambiente é simples e o hambúrguer, de primeira. Na entrada, fica uma geladeira com cervejas especiais, que pedem a companhia das porções de batatas fritas (R$ 15) ou de ‘Chicken Fingers’ (R$ 22), tiras de frango empanadas e servidas com maionese defumada. A seleção de hambúrgueres lista o ‘X Salada’ (R$ 22) e ‘BBQ’ (R$ 29), com cheddar, cebola crispy, barbecue, bacon e picles. R. Dr. Álvaro Alvim, 193, V. Mariana, 5083-4879. 11h30/23h (sáb. e fer., até 0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Raw Burger N Bar

Com ambiente rústico e pegada industrial, a casa foca nos drinques e sanduíches, incluindo um de frango e outro de grão-de-bico (R$ 25, cada). Os demais hambúrgueres são montados com um ou dois discos de carne bovina de 100 gramas cada. O ‘Raw Onion Burger’ (R$ 31) vem com hambúrguer duplo, cheddar, cebola roxa e maionese, no pão australiano. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Stunt Burger

Funciona numa garagem com decoração que remete aos super-heróis. O cliente monta o lanche e qualquer combinação sai por R$ 21, com hambúrguer de 140g, dois queijos (entre muçarela, cheddar, gorgonzola e prato) e complementos, como cebola caramelizada, bacon e picles. A porção de fritas custa R$ 10. R. José Jannarelli, 426, V. Progredior, 3721-3538. 12h/23h30 (6ª e sáb., até 0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.