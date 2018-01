Villeneuve e Spielberg estão entre as estreias de cinema da semana

O canadense Denis Villeneuve não é diretor de um único tema. Se olharmos seus filmes em retrospecto, é possível observar enredos sempre distintos. Mas há um fio de estilo que une todos eles. Da adaptação de uma história fantástica de José Saramago, em ‘O Homem Duplicado’ (2013), aos segredos de uma família do Oriente Médio, em ‘Incêndios’ (2010), as constantes são tensão psicológica e um pesado clima emocional.

Em Sicario: Terra de Ninguém, indicado este ano à Palma de Ouro em Cannes, a trama poderia ser a de um filme de ação. Apesar disso, seguindo a tônica do cineasta, o resultado é mais dramático do que explosivo.

Kate (Emily Blunt) integra uma equipe do FBI que lida com sequestros. Ao descobrir, durante uma operação, vários cadáveres escondidos entre as paredes de uma casa americana, a trajetória profissional da agente toma novo rumo.

Os mortos são vítimas de um cartel de drogas mexicano, e é esse o alvo da força-tarefa da qual Kate passa a fazer parte. Apesar do grande escopo, a missão parece suspeita: o agente da CIA (Josh Brolin) e seu parceiro colombiano (Benicio Del Toro), que a acompanham na empreitada, escondem detalhes da operação, inclusive seu objetivo principal, ignoram regras e extrapolam limites éticos.

É esse desconforto de Kate que Dennis Villeneuve desenvolve num suspense de atmosfera densa e com algumas reviravoltas. Rafael Abreu

Ponte dos Espiões é um filme maduro de Steven Spielberg. Parece que a política internacional o inspira, haja vista ‘Munique’, outro belo trabalho. Neste, ele conta com a colaboração importante de Matt Chapman e dos irmãos Ethan e Joel Coen no roteiro. Texto sólido, que bem dirigido, redunda num filme muito interessante.

Tom Hanks é James Donovan, hábil advogado de seguros convocado de última hora para defender um acusado de espionagem, crime que, na Guerra Fria, podia render pena de morte. Rudolf Abel (Mark Rylance), russo domiciliado nos EUA, é acusado de passar segredos militares aos comunistas. O homem está frito, mas é preciso dar fachada de legalidade ao caso. Mostrar que, na pátria das liberdades, ninguém senta na cadeira elétrica sem julgamento, o que inclui ter uma defesa profissional. Só que Donovan faz bem demais o seu trabalho e consegue dobrar um juiz intransigente.

Como os tempos são de espionagem mútua, um avião americano é mandado para fotografar segredos do inimigo, invade o espaço aéreo soviético e é abatido. Trata-se de resgatar o piloto e, nesse ponto, a história toca numa das obsessões de Spielberg (vide ‘Soldado Ryan’): ninguém é deixado para trás. À exceção de algumas patriotadas, o espião é retratado como ser digno e complexo. A política é vista como coisa adulta e dúbia. E a tensão é garantida por uma dramaturgia consistente. Luiz Zanin Oricchio

Eu Estava Justamente Pensando em Você conta a história de Dell (Justin Long), um cínico, e Kimberly (Emmy Rossum), uma garota espirituosa, que se conhecem e se apaixonam assistindo a uma chuva de meteoros. Na tela, o romance de seis anos, situado em um universo paralelo, é contado de

forma fragmentada.

OUTRAS ESTREIAS

Atividade Paranormal 5 – Dimensão Fantasma

(Paranormal Activity: The Ghost Dimension, EUA/2015, 88 min.) – Terror. Dir. Gregory Plotkin. Com Chris J. Murray, Brit Shaw, Ivy George. No filme da franquia de terror, a família Fleeges é assombrada. Ao se mudarem para uma casa, descobrem uma câmera e fitas antigas. Ao olhar através da máquina, percebem a atividade paranormal que acontece à sua volta.

Goosebumps: Monstros e Arrepios

(Goosebumps, EUA-Austrália/2015, 103 min.) – Terror. Dir. Rob Letterman. Com Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush. Chateado por ter se mudado da cidade grande para uma cidadezinha, Zach conhece a vizinha Hannah, cujo pai é o autor da série de livros ‘Goosebumps’ e vive atormentado pelos monstros que ele mesmo criou para as histórias.

Sicario: Terra de Ninguém

(Sicario, EUA/2015, 121 min.) – Suspense. Dir. Denis Villeneuve. Com Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro. Kate Macy, policial do FBI, decide participar de uma ação da CIA para deter o líder de um cartel de drogas do México. Ao longo da operação, percebe que terá de forçar limites éticos e morais para cumpri-la.

S.O.S. Mulheres ao Mar 2

(Brasil/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini, Fabíula Nascimento. Adriana, agora já estabelecida como uma escritora de sucesso, vive um romance com André, que está a ponto de lançar sua nova coleção de moda num cruzeiro no Caribe. Na tentativa de uma reconciliação, a ex-noiva do estilista o acompanha na viagem, o que faz com que Adriana, ameaçada, também embarque com suas amigas.

