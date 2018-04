Ville du Vin une loja de vinhos e bistrô no Itaim

+ Com duas unidades em Alphaville, a Ville du Vin abre nova loja na capital. A casa com 600 m2, no Itaim Bibi, impressiona com sua adega climatizada com 4 metros de altura e capacidade para mais de 1,5 mil garrafas. Centenas de rótulos também forram as paredes da loja, com opções a partir de R$ 29,90, que podem ir direto à mesa do bistrô sóbrio instalado no fundo.

O cardápio – por enquanto – é idêntico ao da matriz. Elaborado pelo chef Du Cabral, reúne pratos de sabores acentuados, que favorecem a harmonização com vinho. É o caso do risoto de cogumelos e parma crocante (R$ 57), servido ao ponto e com bom caldo, para ser acompanhado de um tinto leve e frutado, como indica o sommelier. Para o arroz de polvo (R$ 74), a sugestão é um branco encorpado.

Na seleção de peixes e frutos do mar, há camarão à provençal com pupunha assada (R$ 120) e bacalhau com aspargo e presunto parma (R$ 92). O confit de pato com purê de batata-doce (R$ 74) e a paleta de cordeiro assada com tagliolini na manteiga (R$ 70) figuram entre as opções de carne. O creme brulée (R$ 22), porém, não vale a pedida.

No almoço, pergunte sobre o menu executivo (R$ 49,90), que não consta no cardápio e, na ocasião da visita, sequer foi mencionado pelo garçom. A taça de vinho custa a partir de R$ 20. Poderia haver opção mais conta. A dica é vasculhar as prateleiras e garimpar ofertas.

ONDE: R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 490, Itaim Bibi, 4063-1355.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (sáb., almoço até 17h; dom., 12h/17h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.