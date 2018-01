Vila Mariana ganha novo bar de petiscos japoneses

Foto: Celso Filho/Estadão

Celso Filho

Novidade na Rua Joaquim Távora, reduto boêmio da Vila Mariana, o Jipangu Izakaya entra na lista dos bares japoneses que abriram recentemente fora da Liberdade.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um sobrado, o boteco tem decoração moderna e cardápio com bem executados petiscos orientais. São pequenas porções para compartilhar, como o ‘Sake Koroke’ (R$ 16) – cremosos croquetes de salmão com massa de cará e batata, servidos com teriyaki – e o ‘Teppan Yaki’ (R$ 25), cogumelos e legumes grelhados na chapa.

No balcão, são preparados sashimis e enrolados. Experimente o ‘Natsu Maki’ (R$ 27), feito com salada de folhas e camarão. Para acompanhar, há drinques de inspiração nipônica, como o ‘Chuhai Umeshu’ (R$ 16), que leva Shochu, licor de ume e água com gás.

ONDE: R. Joaquim Távora, 1.306, V. Mariana, 2384-0424. QUANDO: 17h/23h30 (dom., 12h/16h). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.