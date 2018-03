Viela Bar é nova casa no Itaim Bibi

Na esquina de uma viela no Itaim Bibi, fica a casa que abriga o Viela Bar. Com portas de vidro que se abrem para a calçada, mesas de madeira de boteco, ambiente com paredes riscadas de giz e um andar com varanda, o bar serve pratos executivos e comidinhas, além de bons drinques e cervejas em garrafa.

O espaço é simples e, nos dias mais frios, as portas abertas, apesar de permitirem uma ampla vista para a rua, podem tornar o ambiente, pequeno e superlotado de mesas, pouco acolhedor.

No cardápio, uma das melhores opções é o macio e saboroso ‘Burgão do Johnny’ (R$ 29), com mix de carnes vermelhas, bacon, cebola caramelizada e maionese verde, que vem à mesa acompanhado de batata rústica.

Alguns petiscos, entretanto, poderiam ser mais caprichados. A massa dos bolinhos de bacalhau (R$ 28, oito unid.), por exemplo, tem mais batata do que peixe, resultando em algo um pouco insosso. A ‘Pururuca de Mineiro com Limão Cravo’ (R$ 32) traz um torresmo que poderia ser mais crocante.

Na carta de bebidas, a variedade é boa. A Original (R$ 11,90) é servida geladíssima, e a seção de gins-tônicas merece atenção – em especial, o de tangerina e mel (R$ 28,90). Há ainda opções de doses de uísque (R$ 22/R$ 72), vodca (R$ 16/R$ 22), cachaça (R$ 13) e tequila (R$ 16).

ONDE: R. Manoel Guedes, 281, Itaim Bibi, 2305-2453. QUANDO: 12h/15h e 17h30/0h (6ª e sáb., 12h/ 0h; dom., 14h/23h30; fecha 2ª).

