'Vício Inerente' é filme de mistério lisérgico de P. T. Anderson

O Paul Thomas Anderson que dirige Vício Inerente é uma versão do cineasta que não se via há algum tempo. Desde ‘Embriagado de Amor’, uma comédia romântica com elementos surreais, o americano vinha se afastando das excentricidades de dramas como ‘Boogie Nights – Prazer Sem Limites’ (1997), um dos longas que fizeram a fama desse autor hollywoodiano.

Se em ‘Magnólia’ (1999) uma chuva de sapos era introduzida sem explicação na narrativa, ‘Sangue Negro’ (2007) e ‘O Mestre’ (2012) encaminhavam-se pelo realismo. O primeiro focava uma luta de poder em volta da indústria de petróleo do início do século 20, enquanto o segundo abordava uma seita fictícia baseada na cientologia, uma religião popular entre celebridades. Ambos eram filmes diretos, sóbrios na estética e na narrativa. Sem tantos elementos misteriosos eram, inclusive, mais fáceis de acompanhar.

‘Vício Inerente’ é a volta do diretor à sua forma mais lunática. Trata-se de uma história de mistério psicodélica em que ‘Doc’ Sportello (Joaquin Phoenix), um detetive particular hippie e drogado, tenta desvendar uma trama de intrigas que partem de sua ex-namorada, Shasta Fay (Katherine Waterston).

Em 1970, depois de passar um ano sem dar notícias a Sportello, ela reaparece e pede que ele impeça que a mulher do amante, Mickey Wolfmann (Eric Roberts), interne o marido numa clínica psiquiátrica para controlar sua fortuna. A partir daí, a história se revela e se complica para o detetive – a despeito de seu esforço. Outros clientes o procuram para diferentes serviços que têm alguma ligação com Wolfmann, um magnata do mercado imobiliário.

Esta é apenas a premissa do longa, que, ao longo de duas horas e meia, puxa um mistério atrás do outro e vai se adensando. Com uma fotografia cheia de cores quentes, que remetem às viagens lisérgicas do protagonista, o filme tem de ser visto com atenção. Talvez seja difícil resolver na cabeça as relações dos vários personagens, mas a viagem vale a pena. Rafael Abreu