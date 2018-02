Em Casa Encaixotada, o corretor de imóveis Ben vai a uma vistoria, mas se depara com o imóvel trancado. A situação lhe faz rememorar cenas de sua infância e observar as transformações do mundo. Dir. Ruy Filho. Com Frank Borges. 70 min. 14 anos.

ONDE: Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449.

QUANDO: 6ª, 23h59. Até 27/2.

QUANTO: R$ 40.