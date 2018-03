Viagem ao oriente no novo restaurante Miso

Salão: sombrinhas dão cor ao ambiente (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

As sombrinhas japonesas colorem o teto do salão principal do Miso. Novo desafio da empresária coreana Lilian Hwang – que administra restaurantes na Liberdade e foi sócia do extinto Fischerman’s Table, que ocupou a mesma casa –, o restaurante serve comida asiática em sistema de bufê, incluindo receitas chinesas, tailandesas, coreanas e também japonesas.

Na ala dos quentes, por exemplo, alguns pratos são feitos na hora, caso do saboroso ‘Bibimpab’, com tirinhas de filé mignon e legumes, arroz e ovo de codorna servidos em potinho de pedra quente, com pasta apimentada à parte. O cliente também pode escolher ali os ingredientes que vão compor o lámen ou se servir de frango empanado japonês, pato laqueado e robatas.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No balcão central, há diferentes sushis e sashimis fresquinhos, apesar da pouca variedade de peixes, e temakis montados pelo sushiman. Ostras frescas e preparos menos frequentes fora da Liberdade e do Bom Retiro, como o ‘Kimchi’ (conserva de acelga) e o ‘Jap Chae’ (macarrão frio de batata-doce refogado com legumes), também estão entre as sugestões.

Já a ala das sobremesas é mais ocidentalizada, com direito a tortinhas, brigadeiro, pudim e até uma máquina de frozen iogurte. Pelo bufê completo, paga-se R$ 59,90, no almoço e R$ 79,90, no jantar, de terça a sexta. Nos finais de semana e feriados, sai por R$ 89,90.

ONDE: R. Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, 3167-3605.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h/16h30 e 18h30/23h30; dom. e fer., até 20h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.