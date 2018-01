Piadina de pernil com vinagrete (Foto: Lila Batista/divulgação)

O Via Emilia adere a uma nova tendência da cidade: servir comida na barraca, em frente ao restaurante. No sábado (14), das 12h às 19h, a casa realiza a primeira edição do Piadina na Calçada, com versões menores do lanche – como a de pernil com vinagrete (foto), e a de abobrinha, berinjela e queijo de cabra (R$ 15, cada).

R. dos Pinheiros, 537, Pinheiros, 3062-2437.