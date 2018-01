‘Vestígios’ explora relação do homem com o alimento

A Ocupação Vesica Piscis aborda a influência de Rudolf Laban, do expressionismo alemão na dança, e Maria Duschenes, que propagou seu método no Brasil. Além de performances, uma exposição reúne objetos como os de Claudio Lux (foto). MAC. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (28), 15h. Grátis. Até 10/7.

A coletiva Vestígios – A Relação do Homem com o Alimento tem como tema a comida. Artistas como Lenora de Barros (foto) e chefs como Neka Menna Barreto, que faz uma instalação comestível, expõem trabalhos sobre o tema. Galeria Rabieh. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147, Jd. América, 3062-7173. 11h/19h (fecha 2ª). Inauguração: 3ª (31). Grátis. Até 30/6.

INAUGURAÇÕES

Exposição Fotográfica Efímera

A mostra reúne fotos de arquitetura. Pelo uso de enquadramentos fixos, registram quatro situações de ocupação de determinados es- paços da cidade. Escola da Cidade. R. Gal. Jardim, 65, Centro, 3258-8108. 10h/20h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (1º), 19h30. Grátis. Até 1º/7.

O Impasse do Design: Mobiliário de Lina Bo Bardi: 1959 – 1992

A mostra se volta para o mobiliário de materiais simples desenhado por Lina Bo Bardi para os prédios que projetou. Na exposição, 13 peças originais do Masp, do Museu de Arte Moderna da Bahia e do Sesc Pompeia são expostas. Casa de Vidro. R. Gal. Almério de Moura, 200, Morumbi, 3744-9902. 10h/16h (fecha 2ª, 3ª e 4ª). Inauguração: dom. (29). Grátis. Até 31/7.

Mendes Wood DM

Na mostra ‘Mil Maneiras de Matar um Monstro’, a artista expõe videoinstalações, esculturas em látex, cerâmicas, pinturas e obras em outros suportes que lidam com a construção de identidades, num movimento contra qualquer tipo de normatividade. A coletiva ‘Prediction’, com curadoria Milovan Farronato, também é inaugurada na ocasião. R. da Consolação, 3.358, Cerq. César, 3081-1735. 10h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (28), 16h. Grátis. Até 6/8.

Pintura sobre Madeira: Um Suporte, Duas Visões

Na mostra, Alice NM e Rubens Matuck expõem painéis de madeira pintados. Enquanto ela cria naturezas mortas nas superfícies, Matuck se usa de texturas e tonalidades agregadas ao suporte.

Ateliê Galeria Priscila Mainieri. R. Isabel de Castela, 274, V. Madalena, 3031-8727. 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (2), 17h30. Grátis. Até 2/7.

Newman Schutze

Na instalação ‘O Homem de Aran’, da mostra ‘Morfologias’, o artista expõe uma série de 64 desenhos, intercalados com imagens de ‘Os Pescadores de Aran’ (1934), de Robert J. Flaherty. As imagens ganham sequência contínua em televisões. Galeria Eduardo Fernandes. R. Harmonia, 145, V. Madalena, 3812-3894.10h/19h (sáb. 11h/15h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (31), 19h. Grátis. Até 16/7.