Versão oficial da Vila do Chaves é montada no Memorial da América Latina

André Cáceres

A partir de sábado (20), a versão oficial da Vila do Chaves é remontada no Memorial da América Latina. Os visitantes poderão entrar no cenário e fotografar elementos do cortiço mais famoso da televisão, além de conferir exposição inédita que reúne 90 caricaturas dos personagens. O evento é uma homenagem ao criador do seriado, Roberto Bolaños, que completaria 87 anos no domingo.

Memorial da América Latina. Pavilhão da Criatividade. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/22h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (20). R$ 10. Até 27/3.

+ Paralelo à exposição do Chaves, do lado de fora do Pavilhão da Criatividade, no Memorial da América Latina, ocorre o 1º Festival de Churros. Lá, é possível provar sabores inusitados (a partir de R$ 6), como pizza, paçoca, sundae, Romeu e Julieta, catupiry e cheddar, além do ‘churros-dog’, aberto com salsicha, e o sanduíche de churros com sorvete. Sáb. (20) e dom. (21), 9h/22h. Grátis.