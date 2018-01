Verão Otaku exibe animações japonesas no CCSP

Jardim Paradiso

A Casa das Rosas retoma o programa de exibições de cinema ao ar livre. Na 5ª (18), às 19h, tem a primeira sessão do ano: ‘Orfeu Negro’ (1959), de Marcel Camus. Antes, às 18h30, o cantor e músico Fábio Cadore apresenta canções de Tom Jobim compostas para a peça de Vinícius de Moraes, na qual o filme é baseado. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Grátis.

Depardon Cinema

O cineasta francês Raymond Depardon terá 25 de suas produções exibidas na mostra do CCBB, que vai até 22/1. Hoje (12), serão exibidos, a partir das 19h, ‘San Clemente’ e ‘Ian Palach’. Mais tarde, às 19h, é a vez de ‘Presos em Flagrante’ e ‘Cartagena’. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sessões Gratuitas

Até 30/1, o Sesc Santana projeta, sempre às terças-feiras, longas que traçam retratos de diferentes sociedades. A primeira exibição ocorre na 3ª (16), às 20h, com o filme ‘Táxi Teerã’, de Jafar Panahi. A ficção que simula um documentário recebeu o Urso de Ouro no 65° Festival de Berlim. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Grátis.

Filmando com Equipamentos Portáteis

Entre 3ª (16) e 20/1, o CPF Sesc oferece o curso, direcionado tanto aos estudantes de cinema quanto para diretores de fotografia que pretendem planejar melhor seus filmes de ficção de baixo orçamento ou documentários. Quem ministra as aulas é Kátia Coelho – primeira mulher a dirigir a fotografia de um longa-metragem no Brasil. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. R$ 80 (inscrição pelo site).

Cursos de Cinema

Até 30/1, a Casa Guilherme de Almeida realiza cursos gratuitos de cinema. Entre 3ª (16) e 20/1, os participantes do curso Cyberpunks, da literatura ao cinema discutem o gênero cyberpunk enquanto visão de mundo, buscando suas raízes na literatura e pensando suas ramificações em diferentes linguagens nas décadas de 1980 e 1990. Casa Guilherme de Almeida. R. Cardoso de Almeida, 1.943, Sumaré, 3673-1883. Grátis (inscrições).

Clássicos do Sci-fi: Uma Jornada de Quatro Décadas pelo Fantástico Mundo dos Filmes B de Ficção Científica

O Sesc Santo Amaro apresenta, até 7/2, a mostra, que traz clássicos da ficção científica. Na 4ª (17), às 19h, tem sessão de ‘Fuga no Século 23’ (1976), dirigido por Michael Anderson. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Verão Otaku

Na esteira de sucesso do filme ‘Your Name’, de Makoto Shinkai, o CCSP exibe, até 23/1, uma seleção de animações japonesas e duas maratonas. A mostra se inicia na 3ª (16), às 17h, com ‘Castelo de Cagliostro’, de Hayao Miyazaki. Em seguida, às 19h30, tem sessão de ‘Akira’, de Katsuhiro Ôtomo. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. R$ 2.