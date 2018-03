Veja oito mostras de fotografia para visitar no fim de semana

Foto: João Farkas/Divulgação

Entre inaugurações e encerramentos, separamos oito mostras de fotografias que merecem sua atenção no fim de semana.

João Farkas. Entre 1986 e 1994, o fotógrafo visitou a floresta amazônica para registrar as mudanças sócio-econômicas durante a exploração do ouro na região. Ele apresenta 90 dessas imagens (acima) na mostra ‘Amazônia Ocupada’, que inaugura nesta sexta-feira (24), às 20h, no Sesc Bom Retiro.

Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3663. 9h30/20h30 (sáb., 10h/18h30; dom., 10h/17h30; fecha 2ª). Inauguração: 6ª (24), 20h. Grátis. Até 1º/11.

Alair Gomes. O voyeurismo e o erotismo do corpo masculino eram o foco dos trabalhos do fotógrafo. No entanto, na mostra, que reúne 293 imagens, também estão outras séries raras, como um ensaio sobre a Praça da República, feito em 1969. A exposição inaugura neste sábado (25), às 11h, na Caixa Cultural. Na abertura, o curador Eder Chiodetto faz uma visita guiada com o público.

Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha dom.). Inauguração: sáb. (25), 11h. Grátis. Até 4/10.

Foto: Vladimir Lagrange/Divulgação

Vladimir Lagrange. A mostra ‘Assim Vivíamos’, que inaugura neste sábado (25), na Caixa Cultura, reúne 65 imagens do fotógrafo russo. São registros históricos do modo de vida na antiga União Soviética. Na abertura, Lagrange fará uma visita guiada ao público.

Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (25), 11h. Grátis. Até 20/9.

Escassez|Desperdício. Este é o últim fim de semana para visitar a exposição, no Centro Cultural São Paulo. Nela, estão reunidos trabalhos de fotógrafos selecionados pelo Prêmio Syngenta de Fotografia, como Mustafah Abdulaziz e Benedikt Partenheimer. As imagens abordam temáticas relacionadas ao meio ambiente, em registros de diferentes lugares do mundo.

CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, Paraíso, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (26).

Foto: German Lorca/Divulgação

German Lorca. Aos 93 anos, Lorca é homenageado na retrospectiva ‘Travessias’, que reúne 38 fotografias de sua carreira. São tanto trabalhos antigos, como suas viagens a Nova York, entre 1967 e 1982, quanto ensaios recentes, de 2014. A mostra encerra neste sábado (25) e o fotógrafo estará na Galeria Millan para uma visita guiada.

Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, Pinheiros, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (25).

David Drew Zingg. Em 2012, o Instituto Moreira Salles recebeu um grande acervo do fotógrafo norte-americano David Drew Zingg (1923-2000). Agora, cerca de 70 imagens dessa coleção ganham uma mostra dedicada ao artista.

IMS. R. Piauí, 844, 1º andar, Higienópolis, 3825-2560. 13h/19h (sáb. e dom., 13h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 9/8.

Foto: Roger Ballen/Divulgação

Roger Ballen. No início, ele registrava situações comuns, observadas nas ruas. Depois, passou a criar imagens quase surreais, num misto de realidade e ficção. A retrospectiva, em cartaz no Museu de Arte Contemporânea, reúne 113 trabalhos do importante fotógrafo norte-americano.

MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/9.

Marcelo Greco. Nas fotografias do artista, a cidade e seus moradores aparecem parcialmente em meio a sombras e mudanças de foco. Greco exibe 35 dessas imagens na mostra ‘Sombras Secas’, em cartaz no Museu da Imagem e do Som, além do lançamento do livro que dá nome à mostra.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 23/8.