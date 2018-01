Veja onde comer bacalhau durante a Semana Santa

O bacalhau é uma das tradições da Semana Santa. Confira nossa seleção e reserve seu lugar à mesa com antecedência

Foto: Divulgação

O ‘Bacalhau à Madeira’ (foto), postas de bacalhau fritas no azeite, batatas douradas, brócolis e alcachofras ao molho de tomate, pimentão, alho, salsinha e azeitonas é uma das sugestões do Rancho Português (R$ 199, para dois). Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Ricardo D’Angelo/divulgação

Na Sexta-feira Santa, Bella Masano, chef do Amadeus, fará três receitas com o peixe: salada morna de bacalhau (R$ 52); bacalhau ao forno com farofa de pão (R$ 118; foto); e bacalhau à siciliana, com cebola, tomate, couve, batata, ovo e azeitona (R$118). R. Haddock Lobo, 807, Cerq. César, 3061-2859.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O chef Rodrigo Queiroz, do Tre Bicchieri, sugere duas versões com o peixe para a Semana Santa. O bacalhau da casa é assado e servido com molho cremoso, perfume de trufas pretas e polenta grelhada (R$ 104; foto). O ravióli tricolor traz a massa recheada com bacalhau, molho de tomate, azeitonas e alcaparras (R$ 72). R. General Mena Barreto, 765, Jd. Paulista, 3885-4004.

Foto: Lucas Terribili/divulgação

Durante todo o feriado de Páscoa, o italiano Loi Ristorantino servirá o ‘Baccalà con Patata Dolce Allatte di Mandorle’ (R$110; foto). Na receita – diferente das composições portuguesas – o peixe é acompanhado de batata-doce e leite de amêndoas. R. Dr. Melo Alves, 674, Cerq. César, 3063-0977.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

No Max Abdo Bistrô, o menu com couvert, salada, prato e sobremesa (R$ 97) será servido durante todo o feriado. Em uma das quatro opções de bacalhau, o peixe é cozido no molho com tomates e acompanhado de batatas (foto). R. Peixoto Gomide, 1.658, Jd. Paulista, 3062 5557.

Foto: Ciete Silverio/divulgação

O ‘Bacalhau Especial da Tasca’ (R$ 109; foto) é a boa pedida para o almoço da Sexta-feira Santa, na Tasca do Zé e da Maria. A receita, preparada pelo sócio e chef Ernestino Gomes Pontes, leva tomates, molho pesto e alho, e vem acompanhada de arroz com brócolis. R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3062-5722.

Foto: Helena Peixoto/divulgação

De terça (31) até 5/4, o Forquilha dará como cortesia uma taça de vinho verde a quem pedir o bacalhau no forno a lenha (R$ 79; foto). De sobremesa, a dica é a cartinha de leite, massa de pizza fininha com doce de leite argentino (R$ 22). R. Vupabuçu, 347, Pinheiros, 2371-7981.

Foto: Mauro Holanda/divulgação

No A Bela Sintra são preparadas mais de 20 receitas com o peixe, como a versão da casa, em que o bacalhau grelhado vem com purê de batata com azeitona, couve chinesa e ervas finas (R$ 120; foto). Outra novidade é o ‘Bacalhau da Sorte’, com batata, lentilhas e alcaparras (R$ 130). R. Bela Cintra, 2.325, Cerq. César, 3891-0740.