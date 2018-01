Veja duas degustações de cervejas para o fim de semana

Foto: Divulgação

+ Sampa Beer Tour. Por R$ 220, você escolhe entre dois circuitos para conhecer cervejarias de São Paulo. O primeiro sai do metrô Consolação para provar rótulos belgas, em casas como o Delirium Café. Do metrô Faria Lima, o segundo visita brewpubs, como o Karavelle e a Cervejaria Nacional. Sempre aos sábados, às 12h30. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail sampa@sampabeertour.com.br

+ Open Beer SP. O domingo será de degustação no Beco 203. Por R$ 100 (3º lote), é possível experimentar à vontade rótulos artesanais, como o Dama Bier e Burgman. A cervejaria-escola Sinnatrah também terá um estande com curiosidades da produção. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Dom. (8), 14h. R$ 100. www.oesta.do/openbeerSP