Veja 25 festas juninas para curtir na cidade

Confira nosso roteiro com 25 festas juninas e uma seleção de quitutes para você curtir essa época

Celso Filho

Já dá pra aproveitar

+ A tradicional festa da Igreja do Calvário, em Pinheiros, ocorre até 5/7. Além de bingo, shows e brincadeiras típicas, há grande variedade de quitutes – de canjica a yakissoba e bolinho de bacalhau. R. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros, 3085-1307. Sáb. e dom., a partir das 17h30. R$ 12. Até 5/7.

Foto: Evelson de Freitas/Estadão

+ Na Igreja da Consolação, as noites são animadas por forró – para dançar agarradinho. O som das apresentações é garantido por bandas ao vivo. R. da Consolação, 585, Cerq. César, 3256-5356. Sáb. e dom., a partir das 18h. Grátis. Até 5/7.

+ No Estádio da Portuguesa, os shows são badalados – como dos sertanejos Victor e Léo, no domingo (14), e do sambista Arlindo Cruz, no dia 20/6. R. Com. Nestor Pereira, 33, Canindé, 2125-9400. Sáb. e dom., a partir das 19h. R$ 60. Até 12/7.

+ Desde os anos 1970, a festa da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes une o bairro com quitutes típicos e brincadeiras. R. Brentano, 437, V. Hamburguesa, 3834-4807. Sáb. e dom., a partir das 18h. Sáb. (13), excepcionalmente às 11h. R$ 8. Até 28/6.

+ Até o dia 27/6, os sábados serão de festa na Vila Madalena. No primeiro ‘festival junino’ do bairro, as ruas estarão enfeitadas e 30 estabelecimentos vão servir comidas e bebidas típicas – além de promover outras atrações e oferecer descontos. Inf.: www.facebook.com/madajunina

12/6

+ Moradores da Vila Mariana e fiéis da Paróquia da Nossa Senhora da Saúde ajudam a organizar a quermesse, o que deixa seu clima bastante familiar. Há barraquinhas com quitutes juninos e brincadeiras para crianças. R. Santa Cruz, 96, metrô Santa Cruz, 5579-3638. Hoje (12), 18h/22h; sáb. (13), 17h/23h; dom. (14), 11h/22h. Grátis.

13/6

+ No Arraial nos Trilhos, você embarca em uma maria-fumaça de 1922, em frente ao Museu da Imigração, e segue até um espaço aberto. Lá, barraquinhas e comidas animam a festa junina, que também terá música brasileira ao vivo. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, metrô Bresser-Mooca. Sáb. (13), 15h/22h. R$ 15. http://oesta.do/arraialtrilhos

Foto: Divulgação

+ Em dois dias de arraial, o Museu da Casa Brasileira tem variadas barracas, com brincadeiras para crianças e comidas típicas. A programação também inclui música ao vivo. No sábado (13), sobe ao palco a dupla Toninho Ferragutti e Neymar Dias. Depois, Carlinhos Antunes e Quinteno Mundano homenageiam Luiz Gonzaga. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (13) e dom. (14), a partir das 10h. Grátis.

+ O musical ‘Gonzagão – A Lenda’ volta a São Paulo no dia de Santo Antônio. O espetáculo será apresentado gratuitamente no Largo da Batata. Para manter o clima da data e do homenageado, haverá uma festa junina, com barraquinhas de quitutes personalizados, e música antes e depois da peça. Largo da Batata, s/nº, metrô Faria Lima. Sáb. (13), 20h. Grátis.

+ Na quermesse da Paróquia do Santíssimo Sacramento, o ambiente é bem familiar – com brincadeiras para as crianças, bingo para os adultos e quitutes para matar a fome. Aos domingos, uma quadrilha anima ainda mais a festa. R. Tutóia, 1.125, V. Mariana, 3884-4644. Sáb. e dom., a partir das 16h. Grátis. Até 28/6.

+ No badalado Ó do Borogodó – casa de shows que fica na Vila Madalena e que costuma atrair os amantes de música brasileira – o espaço é pequeno, mas bastante aconchegante. Ideal para a Festa Junina do Ó, que promete ter arrasta-pé para dançar a noite inteira e comemorar o Dia de Santo Antônio. O som é ao vivo e quem sobe ao palco é o Trio Pretto, formado por Marcelo Pretto, Zé Pitoco e Olivinho. R. Horácio Lane, 21, V. Madalena, 3814-4087. Sáb. (13), 22h30. R$ 25. http://oesta.do/juninaborogodo

+ No Colégio São Luís, na região do Jardins, além das barraquinhas de comidas e brincadeiras, haverá show com o grupo Romanço – tocando ritmos regionais, como cirandas, forró e modas de viola. E também apresentação com os alunos da escola, é claro (foto). R. Haddock Lobo, 400, Cerq. César, 3138-9600. Sáb. (13), a partir das 9h. R$ 25/R$ 30.

+ Quadrilhas, quitutes nordestinos e muito forró são alguns dos destaques da São João de Nóis Tudim, no Centro de Tradições Nordestinas. Na festa, além das variadas barracas de comidas, há um parque de diversões para as crianças e um palco para shows. Nos dias santos de junho (13, 24 e 29/6), a capela do espaço também celebrará missas. R. Jacofer, 615, Limão, 3488- 9400. Sáb. e dom., a partir das 12h. Grátis. Até 28/6.

Foto: Guilherme Castoldi/Divulgação

+ No Centro Cultural Rio Verde, a noite terá shows com os grupos Xaxado Novo e Os Três do Norte, além de discotecagem. A festa ainda será animada com quadrilha, quitutes do chef Moacir Sobral e correio elegante. R. Belmiro Braga, 119, 3459-5321. Sáb. (13), 21h. R$ 20/R$ 30. http://oesta.do/festarioverde

+ Quadrilha, espetáculos e comidas típicas vão animar as tardes juninas do Centro Cultural da Juventude, na Vila Nova Cachoeirinha. Durante o dia, barracas com brincadeiras e quitutes, além de uma apresentação teatral e sarau. Para fechar a festa, às 20h, o Trio Macaíba, de Sorocaba, anima o espaço com muito xote, xaxado e baião. Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Sáb (13), a partir das 15h. Grátis.

+ No Colégio Humboldt, as tradições alemãs também ganham espaço na festa junina. Nas barracas, além de pipoca e canjica, experimente a costela de porco com chucrute ou a ‘Goulash’, típica sopa germânica. Haverá apresentação dos alunos e música ao vivo. Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525, Interlagos, 5686-4055. Sáb. (13), a partir das 12h. R$ 8/R$ 15.

14/6

+ Organizado pelo grupo ativista Vegnice, a Festa Junina Vegana ocupa o Studio Verona com barracas de culinária típica – mas adaptadas à dieta vegana (sem carnes, leite ou ovos). Haverá música ao vivo e, na entrada, feira de adoção de animais. Av. Voluntários da Pátria, 498, metrô Portuguesa-Tietê, 98814-0009. Dom. (14), a partir das 11h. R$ 5 (ou doação de ração para animais).

20/6

+ Bastante frequentada por moradores da região, a festa do Colégio Marista Arquidiocesano, na Vila Mariana, terá quadrilha, uma feirinha de artesanato e a apresentação de uma banda de rock dos professores do colégio. Para completar a quermesse, as barraquinhas servirão quitutes variados – de yakissoba aos típicos canjica e milho verde. R. Domingos de Morais, 2.565, metrô Santa Cruz, 5081-8444. Dia 20/6, a partir das 10h. R$ 18/R$ 25.

27/6

+ No Clube Juventus, a Festa Junina da Véia, promovida por uma rádio, ocorre em dois dias, com shows famosos: Fábio Jr. (27) e Ultraje a Rigor (28). Para completar, barracas com comidas típicas. R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Mooca, 2271-2000. Dias 27/6, 18h, e 28/6, 12h. R$ 70/R$ 200.

Foto: Divulgação

+ Tradicional, a festa junina do Clube Esperia, na zona norte, terá música ao vivo, além de comidas típicas. Para as crianças, há barracas com brincadeiras, como pescaria e canaleta. Av. Santos Dumont, 1.313, Santana, 2223-3342. Dias 27/6, 18h, e 28/6, 12h. R$ 20/R$ 25 (grátis para sócios).

28/6

+ O Espaço da Leitura reúne quiosques no Parque da Água Branca, com atividades aos fins de semana para incentivar a leitura. Dia 28/6, eles promovem festa com uma programação extensa durante toda a tarde – com narrações de histórias, cortejos e apresentações teatrais. Pq. da Água Branca. R. Min. Godói, 180, Perdizes, 2588-5918. Dia 28/6, a partir das 14h. Grátis.

+ O coletivo Batbacumba Auês ocupa o Centro Desportivo Comunitário da Lapa para fazer sua festa junina. O arraial começa à tarde com barracas, brincadeiras, quitutes típicos e quadrilha. Para animar a festança, que vai até a noite, muito forró, xote e xaxado. R. Sepetiba, 660, Lapa, 2872-0368. Dia 28/6, a partir das 15h. Grátis.

Foto: Felipe Rau/Estadão

5/7

+ Organizada de forma colaborativa nas redes sociais, o arraial do Minhocão irá homenagear o centenário de Sérgia Ribeiro da Silva, a Dadá, do bando de Lampião. Terá intervenções artísticas e quitutes. Elevado Costa e Silva. Dia 5/7, a partir das 11h. Grátis. http:// oesta.do/arraialminhocao

7/7

+ O bloco do Rio Bangalafumenga faz sua festa junina no Carioca Club. No palco, a bateria acompanha Rodrigo Maranhão em repertório de música brasileira. Para entrar no clima, brincadeiras. R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Dia 7/7, 20h. R$ 50/R$ 60.

18/7

+ Bingo, forró e correio elegante vão animar o arraial da Casa das Rosas. Na bela residência histórica da Avenida Paulista, apresentações com Paulo Freire, Passoca e Trio Macaíba. Barraquinhas também estarão no jardim do espaço para vender quitutes típicos. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dia 18/7, a partir das 14h. Grátis.