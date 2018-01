Foto: divulgação

A picanha suína com barbecue (foto) é um dos pratos do menu-degustação ‘Mar e Montanha’ do Varanda Grill (R$ 180). Servida apenas no jantar, a refeição em seis tempos também inclui tempurá de lagostim com molho de beterraba; sashimi de kobe com foie gras e risoto de moqueca capixaba.

R. Gen. Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870.