Vanessa da Mata apresenta show intimista; confira outras apresentações musicais da semana

Hoje (17)

Alessandra Maestrini

Baseado no primeiro disco da atriz e cantora, o show ‘Drama’n Jazz’ traz releituras de clássicos do jazz e uma versão em inglês de ‘Eu Te Amo’ (Tom Jobim/Chico Buarque).

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (17) e sáb. (18), 22h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Apanhador Só

A banda apresenta o repertório de ‘Antes que Tu Conte Outra’ (2013). Curumin, Cícero e Kiko Dinucci são os respectivos convidados de hoje (17), sáb. (18) e dom. (19).

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Hoje (17), 20h; sáb. (18), 19h; dom. (19), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Depois de ‘Caixa de Ódio’, show dedicado à obra de Lupicínio Rodrigues, o artista continua a revisitar o compositor gaúcho em ‘Caixa de Ódio 2’.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Hoje (17) e sáb. (18), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bixiga 70

O grupo lança seu terceiro álbum, que leva apenas o nome da banda. Gravado em agosto do ano passado, o álbum traz músicas como ‘Machado’ e ‘Mil Vidas’.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (17), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Blues Etílicos

Grande nome do blues brasileiro, a banda lança o álbum ‘Blues Etílicos 30 Anos – Ao Vivo’. Além de músicas de toda a trajetória do grupo, há as inéditas’Let It Rain’ e ‘Solidão dos Bois’.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (17), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ed Motta

Após a polêmica em que se envolveu pelas redes sociais por criticar o público brasileiro de suas apresentações no exterior, o músico apresenta clássicos de seu repertório. Segundo informa a casa de shows, a controvertida ‘Manuel’ está no repertório.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Hoje (17), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 270 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Estrelinski e Os Paulera

Filha de Paulo Leminski, a cantora Estrela Leminski e a banda que a acompanha apresentam o show ‘Leminskanções’, baseado no CD lançado em 2014. No repertório, apenas composições do poeta. A cantora Ná Ozzetti participa do show.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernando e Sorocaba

Uma das principais duplas sertanejas contemporâneas apresenta sua ‘Tour 2015’. ‘Madri’, ‘As Mina Pira’ e ‘Teus Segredos’ estão no repertório.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (17), 22h30 (abertura, 20h). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festanza

Os grupos Los Sebosos Postizos, Metá Metá, Karnak e Eddie são as atrações do festival, que também conta com discotecagem do DJ Tutu Moraes.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (17), 22h (abertura, 21h). R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge Vercillo

Em show que celebra seus 20 anos de carreira, o músico apresenta seus grandes sucessos. ‘Que Nem Maré’ e ‘Sensível Demais’ estão no repertório.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Hoje (17), 22h. R$ 80/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lineker

Bailarino, performer e cantor, o artista lança o single ‘Gota por Gota’.

Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (17), 20h. Grátis.

Marcelo Jeneci

O multi-instrumentista apresenta músicas de seus dois álbuns, ‘Feito Para Acabar’ (2010) e ‘De Graça’ (2013).

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Hoje (17), 19h. Grátis (retirar senha a partir de 14h que deve ser trocada por ingresso 1h antes).

Maria Rita

A cantora continua com a turnê baseada em ‘Coração a Batucar’ (2014), seu disco mais recente, que acaba de ser relançado com um DVD-bônus. Sambas dominam o repertório.

Citibank Hall (3.820 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (17), 22h. R$ 80/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pixote

Com mais de 20 anos de carreira, o grupo de pagode apresenta seus maiores sucessos. ‘Coisas do Amor’, ‘Insegurança’ e ‘Ficando Louco’ estão no repertório. Os grupos Nuwance e É 10 também se apresentam.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Hoje (17), 23h (abertura). R$ 25/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Zezé Motta

A cantora e atriz apresenta músicas que marcaram sua carreira, como ‘Pecado Original’.

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Hoje (17), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Zezo Ribeiro e Elba Ramalho

O violonista destaca o repertório do CD ‘Loquemedalagana’ (2014). Ele acompanha a cantora em ‘De Volta pro Aconchego’, ‘Gostoso Demais’ e ‘Banho de Cheiro’, entre outros sucessos.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719. Hoje (17), 20h. Grátis. (retirar senha a partir de 14h que deve ser trocada por ingresso 1h antes).

Sáb. (18)

Alessandra Maestrini

Apanhador Só

Arrigo Barnabé

Ba Boom

A banda com influências da música jamaicana lança o EP ‘Somosum’. Canções do primeiro trabalho. ‘Incendeia’ (2012), também fazem parte do show.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (18), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge Aragão

O compositor de ‘Coisinha do Pai’ e ‘Logo Agora’ apresenta seus grandes sucessos. Arlindo Cruz faz participação.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (18), 22h.R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Monarco

Um dos principais nomes da Portela, o cantor e compositor destaca o repertório de ‘Passado de Glória – Monarco 80 Anos’ (2014), seu álbum mais recente.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sorriso Maroto

O grupo de pagode lança o DVD ‘Sorriso Eu Gosto – Ao Vivo no Maracanãzinho’, com sucessos e também músicas inéditas.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (18), 23h59 (abertura, 21h). R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Suricato

Revelada no programa ‘Superstar’, da TV Globo, a banda apresenta o repertório do CD ‘Sol-te’. ‘Bom Começo’ e ‘Pra Tudo Acontecer’ são bons exemplos da sonoridade do grupo, que vai do folk ao rock.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (18), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Vanessa da Mata

Enquanto a turnê do álbum ‘Segue o Som’ permanece na estrada, a cantora e compositora apresenta show intimista, acompanhada por Danilo Andrade (piano) e Mauricio Pacheco (violão e guitarra).

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 20h. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Walter Franco

Um dos mais inventivos compositores da MPB faz show para celebrar seus 70 anos de idade. ‘Coração Tranquilo’ e ‘Feito Gente’ são alguns dos sucessos do artista, revelado em 1972 com ‘Cabeça’.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (18), 19h. R$ 10. Cc: todos. Cd.: todos.

Zezé Motta

A cantora e atriz apresenta músicas que marcaram sua carreira, como ‘Pecado Original’.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (18), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dom. (19)

Apanhador Só

Chaos Fest

O festival traz bandas de heavy metal e hardcore. As bandas Torture Squad, John Wayne, Worst, Seven Calls e B.A.R participam.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Dom. (19), 17h30 (abertura). R$ 30/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cultura Livre

Nesta edição do projeto, as atrações são Luiza Possi e O Terno. A cantora apresenta as músicas do CD ‘Sobre Amor e o Tempo’ (2014), entre elas ‘Tempo em Movimento’ e ‘O Mundo Era Nós Dois’. Já o trio formado por Tim Bernardes, Guilherme d’Almeida e Gabriel Basile mescla o repertório de seus dois álbuns, ‘66’ (2012) e ‘O Terno’ (2014).

Pq. Villa Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Dom. (19), 14h. (abertura). Grátis.

Meno Del Picchia

Em show com participação de Marcia Castro e Saulo Duarte, o músico e compositor apresenta o repertório de seu segundo álbum, ‘Macaco Sem Pelo’, lançado em 2013. ‘Passou da Minha Porta’, ‘Tapioca Samba’ e ‘Não Tem Regra’ estão no repertório.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (19), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Monarco

Orquídeas do Brasil

Formada apenas por mulheres, a banda que acompanhou Itamar Assumpção relembra as músicas do histórico álbum ‘Tropicália ou Panis et Circencis’ (1968). ‘Panis et Circencis’ (Caetano Veloso/Gilberto Gil), ‘Coração Materno’ (Vicente Celestino) e ‘Parque Industrial’ (Tom Zé) são algumas delas.

Sesc Itaquera. Pça. de eventos. Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (19), 15h. Grátis.

Renato Braz e Breno Ruiz

O cantor e o pianista se unem neste show, com participação de Mario Gil e Roberto Leão. Canções de Ruiz e de outros compositores estão no repertório da apresentação.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (19), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Seether

O trio de rock alternativo sul-africano formado por Shaun Morgan (vocal, guitarra), Dale Stewart (baixo, backing vocals) e John Humphrey (bateria) vem pela primeira vez ao Brasil. Eles destacam o repertório do sexto álbum, ‘Isolate and Medicate’ (2014).

Audio SP (2.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (19), 20h. R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Teatro Mágico

A banda pop-hippie entrou em nova fase, com influências urbanas e de ‘rock’n’roll lúdico’. É nesse espírito que eles apresentam o repertório do álbum ‘O Grão do Corpo’ (2014), com dez faixas autorais que exploram essa sonoridade inédita para o grupo, mas mantendo o caráter existencial e poético das letras.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719. Dom. (19), 19h. Grátis. (retirar senha a partir de 14h que deve ser trocada por ingresso 1h antes).

Vanessa da Mata

2ª (20)

André Christovam

O guitarrista continua celebrando os 25 anos de lançamento de ‘Mandinga’ (1989). O disco trouxe músicas como ‘Sebo nas Canelas’. Adriano Grineberg (piano e vocal), Fábio Zaganin (baixo), Alaor Neves (bateria), Cassio Poletto (violino) e Fernando Naylor (gaita) o acompanham.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 2ª (20), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

3ª (21)

António Zambujo

Um dos destaques do atual cenário musical português, o cantor lança o álbum ‘A Rua da Emenda’. Além de canções como ‘Fatalidade’ e ‘O Tiro pela Culatra’, ele relê ‘Último Desejo’, de Noel Rosa.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (21), 21h30 (abertura, 20h30). R$ 95. Cc.: todos. Cd: todos.

Banda Mantiqueira

Com o maestro e instrumentista Nailor Proveta à frente, a big band convida a cantora Anaí Rosa para interpretar composições de Noel Rosa, Chico Buarque, Paulo César Pinheiro e Adoniran Barbosa.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. 3ª (21), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

As Galvão

Com 60 anos de carreira, as irmãs Mary e Marilene relembram seus sucessos. ‘Beijinho Doce’, ‘No Calor dos Teus Abraços’ e ‘Lembranças’estão no repertório.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 3ª (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (22)

Metá Metá

O trio formado por Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França faz batidas africanas que vão do samba ao afrobeat. Em ‘Metal Metal’ (2012), segundo disco do grupo, eles adicionam peso à mistura de ritmos da banda.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (22) e 5ª (23), 21h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (23)

BossaCucaNova

‘Nossa Onda É Essa’ (2012) é o álbum mais recente do grupo que une a bossa nova às batidas eletrônicas. No repertório, clássicos como ‘Deixa a Menina’ (Chico Buarque).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (23), 22h30 (abertura, 21h). R$ 75. Cc.: todos. Cd: todos.

dEUS

Misturando folk, punk e rock progressivo, o quinteto belga formado em 1991 destaca as músicas do álbum ‘Following Sea’ (2012).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (23), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Metá Metá

Ted Marengos

Com influências do blues e do rock clássico, o quarteto apresenta músicas do CD ‘FirstPrints’ (2014).

Da Leoni (450 lug.). R. Augusta, 591, metrô Consolação, 3926-3495. 5ª (23), 23h30. R$ 10/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Música clássica

Daria Kiseleva e Ensemble SP

A pianista russa se apresenta com o quarteto de cordas. No programa, obras de Dmitri Shostakovich, Tchaikovsky e Sergei Prokofiev.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1578, Bela Vista, 3266-3645. 4ª (22), 21h. R$ 70.

Jazz Sinfônica

Espetáculo que abre a temporada de 2015 da série Jazz Sinfônica +, com participação de nomes da MPB, cuja convidada é a cantora Fabiana Cozza, interpretando composições de Ary Barroso, Lamartine Babo, entre outros. João Maurício Galindo é o regente.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (17) e sáb. (18), 21h. R$ 20 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp

Neste concerto, a orquestra apresenta obras de Mozart, Ravel e Rachmaninov. Marin Alsop está à frente da orquestra.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (23), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (23), 10h. R$ 10.

Osesp: Alsop e Kozhukhin

Marin Alsop rege a Osesp em concerto com a participação do pianista Denis Kozhukhin. No programa, obras de Paulo Costa Lima, Frédéric Chopin e Sergei Prokofiev.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (17), 21h; sáb. (18), 16h30.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Poranduba

A ópera concebida por Edmundo Villani-Côrtes com libreto de Lúcia Pimentel Góes retrata histórias indígenas dominadas pela presença do fogo. No elenco, estão o barítono Leonardo Neiva, a soprano Roseane Soares, entre outros. A Orquestra do Theatro São Pedro, regida pelo maestro André dos Santos, o Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música, com regência de Regina Kinjo e o Coral Lírico Paulista, regido por Nibaldo Araneda, também participam do espetáculo.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 4ª (22), 20h. R$ 30/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 3/5.